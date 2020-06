Környezetszennyezés

Budapesten sokkal nagyobb most a légszennyezés, mint a járvány előtt

Jelentősen megemelkedett a legtöbb európai nagyvárosban a légszennyezettség, miután elindultak az újranyitások, köszönhetően a nagyobb forgalomnak. A lezárások idején mérthez képest Párizsban, Brüsszelben és Milánóban is jelentősen megemelkedett a nitrogén-dioxid mértéke a levegőben – derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség friss adataiból, amelyet a Portfolio.hu tett közzé. A koronavírus levegőminőségre és környezetvédelemre gyakorolt pozitív hatása úgy tűnik, rövid életűnek bizonyult.



Sőt, sok városban a légszennyezettség úgy van a koronavírus előtti vagy ahhoz közeli szinteken, hogy a forgalom még mindig nincs a krízis előtti szinteken. Mindez azt jelenti, hogy már a teljes gazdasági nyitás előtt elérhetik az országok a vírus előtti környezetszennyezési szinteket.



Az adatok szerint a légszennyezettség a legtöbb európai országban azért még alatta van az egy évvel ezelőtti adatoknak, de nyugtalanító, hogy ilyen rövid idő alatt ennyire meg tudott ugrani ez a mutató.



A TomTom adatai szerint Németországban, Olaszországban és Franciaországban a lezárásokhoz képest jelentősen megnőtt a forgalom az utakon, mindeközben a tömegközlekedési eszközöket használók száma meredeken visszaesett. A londoni metró például az ilyenkor szokásos utasforgalmának csupán 12%-át bonyolítja.A légszennyezettségi adatok szerint azokban a városokban, ahol nem volt olyan szigorú a lezárás (például Malmö), magasabb értékeket mértek most, mint egy évvel ezelőtt. Athénban, Bukaresten és Münchenben is jelentősen emelkedett a légszennyezés.



A lezárásokkal érintett nagy európai városok közül Budapest az egyetlen, ahol a légszennyezés már a lezárások idején mért szint fölé került.