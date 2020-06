Gyász

Meghalt Csurka László

A színművész halálhírét a fia, Csurka Gergely jelentette be a Facebookon:



„Légy jó, apu, odaát is. Irigylem az Úristent, mostantól ő hallgathatja a verseidet, ő nevethet a történeteiden, és ő eheti a halászlét. Mi valahogy próbálunk majd meglenni enélkül, nélküled – de hidd el, nagyon nem lesz könnyű. Ég veled, köszönök mindent."

Csurka László 1936-ban született Budapesten. 1955-ben a kaposvári Csiky Gergely Színház segédszínésze volt, 1958-tól Budapesten szerepelt a Déryné Színházban, illetve a Nemzeti Színházban. 2000 és 2012 között a Pesti Magyar Színház társulatának tagja volt, 2018-tól a Nemzeti Színház tagja lett, ahol játszott az Egri csillagokban, Az ember tragédiájában, illetve 2020-ban is szerepelt a márciusban bemutatott, Wass Albert könyve alapján készült Tizenhárom almafa című darabban.



Csurka játékfilmekben is feltűnt kisebb szerepekben, szinkronszínészként is dolgozott, 1984 és 2007 között ő játszotta Lacit a Szabó család című rádiójátékban. 1988-ban színre vitte bátyja, a politikus és író Csurka István Majális című darabját. 1988-ban Jászai Mari-díjat kapott, 2004-ben a Nemzeti Színház örökös tagjának választották, 2013-ban Érdemes, 2019-ben Kiváló művész lett.