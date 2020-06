Koronavírus

Révész Máriusz: tíz-húsz vándortábor szabadult fel

Tíz-húsz vándortábor szabadult fel a koronavírus-járvány miatt, a szabad helyekre várják a szervezők jelentkezését - közölte az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kedden az M1 aktuális csatornán.



Révész Máriusz azt mondta, hogy idén összesen 24 útvonalon mintegy ötszáz időpontot hirdettek meg. Ezek januárban a jelentkezéskor két óra alatt beteltek - tette hozzá.



Kiemelte: a táborok biztonságosak, beteg gyermek nem vehet részt azokon, aki a táborban betegszik meg, azt elkülönítik.



A kormánybiztos szerint a táboroknak köszönhetően a gyerekek nemcsak jól érzik magukat, hanem megismerik az országot is.



Elmer Tamás, az Országos Erdészeti Egyesület főtitkára arról beszélt, hogy tavaly 11 ezer gyermeket táboroztattak.



Idén a gyalogos, kerékpáros és vízi vándortáborok mellett zarándoktábor is indul, és a gyalogos útvonalak is két útvonallal hétre bővültek - ismertette.