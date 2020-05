Lehet tüzeskedni

Az Alföldön is megszűnik a tűzgyújtási tilalom

Az elmúlt napok időjárásának köszönhetően szombaton az alföldi régióban is megszűnik a tűzgyújtási tilalom, az ország teljes területén engedélyezett lesz a tűzrakás az előírások betartása mellett - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) pénteken az MTI-vel.



Azt írták, a dunántúli és az északi térségben már kedden megszűnt a tűzgyújtási tilalom, de ez az alföldi régióban még megmaradt. Szombaton azonban Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében is feloldják a korlátozást.



Hozzátették: szombattól ismét az ország teljes területén engedélyezett a tűzrakás a szabályok, előírások betartása mellett, de fokozott körültekintésre van szükség, mert Magyarországon az erdőtüzek 99 százalékát emberi mulasztás okozza.



Felhívták a figyelmet arra, a tűzgyújtási tilalom visszavonása után is érvényes az az előírás, hogy erdőterületen csak a kijelölt és kiépített tűzrakóhelyen szabad tüzet rakni, szélcsendes időszakban, úgy, hogy az ne jelentsen veszélyt a környezetre. A tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, távozás után pedig gondoskodni kell biztonságos eloltásáról. A tűzvédelmi szabályok betartásáról a tűz gyújtója minden esetben köteles gondoskodni - közölte a Nébih.



Kiemelték: továbbra is fokozott figyelemmel kell eljárni az erdőn kívüli, illetve a lakott területeken is, mert a felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet, és életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető tűzeset forrása lehet.



A tűzgyújtási szabályokról a www.erdotuz.hu és a www.katasztrofavedelem.hu honlapon tájékozódhatnak az érdeklődők.