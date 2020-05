Állati

Ritka videón egy újszülött gímszarvas borjú első lépései

Ritkán látható, különleges videó örökítette meg egy nemrég született gímszarvas borjú első lépéseit és lábra állását a Budakeszi Vadasparkban. A felvételen az anya és a kis borjú első közös, meghitt pillanatai is láthatók.

A hazai erdők királyának, a gímszarvasoknak az utódai néhány héttel ezelőtt születtek. Fickó, a Budakeszi Vadaspark gímbikája és a vele együtt élő, vegyes korosztályú tehenekből álló rudli évről évre csodálatos borjakkal örvendezteti meg a gondozókat és a látogatókat. Az első borjúnak a legidősebb tehén adott életet, aztán egy fiatalabb is világra hozta borját. Mindkét apróság egészséges; születésük után a gondos anyák szárazra nyalogatták őket, és pár óra heverészés után az első tétova lépéseiket is megtették. Nem sokkal később az első „étkezésnek” is szemtanúi lehettek az érdeklődők.



Az egyik kis gímborjú lábra állásáról ritkán látható, különleges videó készült, ami megörökítette ezeket a csodaszép, egyben megható pillanatokat.

A Budakeszi Vadaspark Parasztudvarában élő racka is cigája juhoknál ugyancsak új jövevényekkel gyarapodott az állatállomány. A bárányok néhány nappal a park újranyitása előtt látták meg a napvilágot. A Magyarországon őshonos rackák és a kevésbé ismert cigája juhok bárányai születésük után mintegy fél óra elteltével már lábon voltak, mindenhova követték anyjukat, és az első csepp anyatejet is elfogyasztották. A nyájak hamar befogadták és féltő gonddal terelgetik azóta a kis csöppségeket.



Az újszülött bárányokról, illetve a racka és a cigája juhokról a Budakeszi Vadaspark Facebook-oldalán érhető el még több érdekesség.