Koronavírus

A rendes bírósági működés visszaállítását kéri a Kúria elnöke, az OBH elnöke és a legfőbb ügyész

Darák Péter, a Kúria elnöke, Polt Péter legfőbb ügyész és Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke az Igazságügyi Minisztériumnak címzett levélben kérte, hogy a rendkívüli jogrend megszűnésével mielőbb kerüljön sor a rendes ítélkezési rend visszaállítására. 2020.05.25 18:56 MTI

A levélről szóló tájékoztatás a Kúria hétfői - internetes videokonferencia keretében tartott - teljes ülésén hangzott el, a tanácskozáson részt vett Polt Péter és Senyei György is.



A Kúria elnöke az ülésen kiemelte: az igazságszolgáltatást érintő törvénymódosítások rávilágítanak arra, hogy "a klasszikus igazságszolgáltatási és jogegységesítési feladatok ellátása mellett a jogalkotó azzal bízza meg a Kúriát, hogy valamennyi szakágat tekintve Magyarország legfőbb igazságszolgáltatási szerve maradjon és a jogegység irányítása terén alkotmányos helyzete erősödjön".



Darák Péter kitért arra is, hogy a statisztikai adatok szerint sikeres évet zárt a Kúria. A folyamatban lévő ügyek száma jelentősen csökkent, és az elhúzódó ügyek csökkentésében is sikerült előre lépni. A perek időtartamának további csökkentése a 2020-as év hangsúlyos feladata.



Kónya István, a Kúria elnökhelyettese beszámolójában elmondta: a legfelsőbb bírói fórum veszélyhelyzet idején is zökkenőmentesen ellátja ítélkezési és joggyakorlat-egységesítési feladatait.



A Kúria elnökhelyettese vezeti azt a háromtagú válságstábot, amely március óta nyomon követi a kormány és az egészségügyi szervek által kiadott eljárásrendeket, tájékoztatókat, továbbá tartja a kapcsolatot az OBH-val és a társszervekkel.



Patyi András, a Kúria tanácselnöke elmondta: a Kúria felkészült a jogegységi panaszok kezelésére. A cél, hogy azok elbírálása egységes és az állampolgárok számára átlátható módon folyjék.



Patyi András kiemelte: szükség lesz jogalkotói beavatkozásra bizonyos kérdések tisztázása, a jogegységi panaszok gördülékeny elbírálása és megfelelő kezelésük érdekében.



A Kúria bírái online szavazatukkal véleményezték a Kúria Polgári Kollégiumának vezetésére kiírt elnökhelyettesi pályázatot, és kiemelkedő többségük támogatta Böszörményiné Kovács Katalin pályázatát - tudatta közleményben a Kúria.