Turizmus

Életveszélyessé vált Fonyód emblematikus kilátója

A járványhelyzet miatt elrendelt intézkedések enyhítésével sem nyit ki egyelőre a fonyódi Várhegyi Széplátó, mivel faszerkezetét tönkretette a házi cincér és egy gombafajta, vélhetően kivitelezési hiba miatt - közölte Hidvégi József polgármester az MTI megkeresésére csütörtökön.



A polgármester elmondta, még kérdéses, hogy idén látogatható lesz-e újra az évi 30 ezer látogatót vonzó, 2011-ben épített impozáns építmény, amelynek helyreállítási költségét 50-60 millió forintra becsülik.



Ha a felkért igazságügyi szakértő jóváhagyja, a turistákat a nyáron felengedik a kilátó kőből készül alsó részéig, hogy élvezhessék a páratlan panorámát az őszre tervezett helyreállításig - tette hozzá.



Hidvégi József felidézte, hogy még 2008-ban nyert 85 százalékos támogatást a dél-balatoni város az akkor 80 millió forintba kerülő kilátó megépítésére.



A kőalapzatú és fémtornyot is magába foglaló építmény fenyőből készült faszerkezetére nem járt le a 10 év szavatossági idő - mondta.



A szakértői vélemények szerint a kivitelező kellő fakezelésének elmaradása miatt költözhettek a gerendákba már beépítés előtt házi cincérek, nedvességet beengedő lukakat hagyva maguk után, továbbá egy szintén kezdetektől a fagerendákban lévő, belülről korhadást indító gombafaj is kikezdte az építményt - összegezte a gondokat.



A kívülről nehezen észlelhető probléma súlyosságára egy turistaként tavaly a kilátóban járó szakember hívta fel a város figyelmét, a gond az őszi karbantartás során vált egyértelműen bizonyossá. A polgármester közölte, tart az egyezkedés a kivitelező céggel a hibák elhárításáról, ha ez nem jár eredménnyel, akkor pert indít Fonyód.



Hidvégi József arról is beszámolt, hogy a város 380 millió forint támogatást nyert el turisztikai fejlesztéseire, amelyek része a település magaspartján egy újabb kilátóhely megépítése és a sétány felújítása, a várhegyi parkoló kiépítése, továbbá a Széplátó felújítása 5 millió forint erejéig.



Ebből a kilátó deszkázatának kijavítására futja, a faszerkezetet a kivitelezőnek kell helyreállítania - közölte.