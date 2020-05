Koronavírus

Már 873 idősotthonban fertőtlenítettek a katonák

A járványügyi készültséget továbbra is fenn kell tartani, hiszen az orvosok, a szakemberek, szakértők egész Európában egyetértenek abban, hogy nagyon nagy a kockázata a vírus második hullámának. 2020.05.15 15:34 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Már 873 idősotthont fertőtlenítettek a Magyar Honvédség katonái - köztük önkéntes műveleti és önkéntes területvédelmi tartalékosok is - írta a koronavirus.gov.hu pénteken.



Csak pénteken tizenkét helyszínen dolgoznak, amelyek közül három csepeli intézmény. Munkájukról Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a Fővárosi Önkormányzat Tapló utcai idősek otthonában tájékozódott pénteken.



A honvedelem.hu-nak adott nyilatkozatában Németh Szilárd elmondta: az élet újraindításának szakaszában, a Covid-19 okozta járványügyi készültséget továbbra is fenn kell tartani, hiszen az orvosok, a szakemberek, szakértők egész Európában egyetértenek abban, hogy nagyon nagy a kockázata a vírus második hullámának. Hozzátette, hogy a fővárosban az idősotthonok azok, amelyek a leginkább ki vannak téve a veszélynek. Németh Szilárd emlékeztetett, hogy minden negyedik beteg, illetve minden negyedik elhalálozott az idősotthonokhoz köthető.



Az államtitkára kiemelte: a hatóságok áprilisban "rettenetes állapotokat találtak a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott Pesti úti Idősek Otthonában". Ekkor döntöttek arról, hogy az idősotthonokban a Magyar Honvédség egyedülálló vegyivédelmi és biológiai mentesítőképességét felhasználva vírusmentesítést és takarítást kell végezni.



"Egyedülálló ez a képessége a Magyar Honvédségnek, egyben bizonyítéka annak, hogy katonáink minden bajban rendelkezésre állnak. A Magyar Honvédség békeidőben is mindig a magyar emberek biztonságát és a haza szolgálatát tekinti legelsőnek" -fogalmazott Németh Szilárd.