Állatkínzás

Megműtötték a brutálisan megkínzott fülesbaglyot

Mint arról a ma.hu is beszámolt, sokkoló videót tett közzé szerdán a Mályi Madármentő Állomás a Facebookon. Eltörték egy tojó erdei fülesbagoly mindkét szárnyát, és két fiókájával együtt egy zsákban kidobták őket Megyaszó külterületén. A fiókák is megsérültek, a törött szárnyú anyamadár alatt feküdtek. Sétálók találták meg őket, és a Mályi Madármentők mentek értük.



A Mályi Madármentő Állomás friss tájékoztatása szerint a tojó szárnyai több helyen is eltörtek, ezért elég sokáig tartott az operáció. A madárnak antibiotikumot adtak, és abban bíznak, hogy rendesen összeforrnak a csontjai és újra tud repülni majd.



Összesen 200 ezer forintos nyomravezetői díjat ajánlottak fel annak, aki segít megtalálni a madár és fiókái megkínzóját.