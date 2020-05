Koronavírus

Operatív törzs: 83 esetben indult eljárás rémhírterjesztés miatt

Rémhírterjesztés miatt 83 esetben indult eljárás - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a keddi online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert elmondta: járványüggyel összefüggésben összesen 321 büntetőeljárást indítottak, 62 gyanúsítottat hallgattak ki.



A rendőrség továbbra is ellenőrzi Budapesten és Pest megyében a kijárási korlátozás betartását. Emellett vidéken is ellenőrzik a védekezési intézkedések betartását. Több esetben tapasztalták, hogy a tömegközlekedési eszközökön és üzletekben nem viseltek az emberek védőeszközt, nem tartották a távolságot, illetve nem a számukra kijelölt idősávban tartózkodtak az üzletben. Emiatt 32-szer intézkedtek a rendőrök hétfőn - ismertette.



Kiss Róbert beszámolt arról is, hogy megjelent a Magyar Közlönyben a hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzéséről szóló kormányrendelet. Ennek értelmében a hatósági házi karanténban tartózkodók közül csak azt ellenőrzik elektronikusan, aki ebbe beleegyezik.