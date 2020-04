Járvány

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos tárgyakat, dokumentumokat vár a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum

Semmelweis Ignác szülőházában, ahol a hamvait is őrzik, működik a nevét viselő múzeum, szellemi és tárgyi hagyatékának örököseként kiemelt feladatának tekinti dokumentálni a jelenleg is zajló koronavírus-járvány időszakát, tárgyakban, írásban és virtuális tartalmakban egyaránt - olvasható az MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Könyvtár és Adattár MTI-hez eljuttatott közleményében.



Mint írják, a múzeum ennek megfelelően hozzákezdett az egészségügyi intézkedésekkel, gyógyítással és megelőzéssel, a megváltozott életmóddal kapcsolatos anyag archiválásához.



Az intézmény felhívása szerint az alábbi tárgytípusokkal kívánják kiegészíteni a múzeum gyűjteményét: orvosi eszközök, professzionális és házilag készített eszközök, amelyek a védekezést és a gyógyítást szolgálják. Várják a járványhelyzet miatt megváltozott életmódhoz kapcsolódó tárgyakat, dokumentumokat, emlékeket, hivatalos vagy civil kiadású nyomtatványokat, szóróanyagokat. A koronavírussal kapcsolatba került betegek és hozzátartozóik naplóit, visszaemlékezéseit (írásban, fotóval vagy videóval), orvosok, ápolók tárgyi emlékeit és emlékezéseit a járványhelyzet idejére. Emellett gyógyszerészeti eszközöket, csomagolóanyagokat, nyomtatványokat is várnak a gyűjteménybe.



A felajánlásokat - a zárva tartás ideje alatt - a semmelweis@museum.hu címen várják.



Mint a közleményben kiemelik, a világjárvány okán ma a legismertebb magyarként beszélhetünk a kézfertőtlenítés módszerét kifejlesztő Semmelweis Ignácról, előtte tisztelgett a Google március 20-án és Semmelweis angol nyelvű szócikke bekerült a tíz legnézettebb Wikipédia-oldal közé március második felében.



A MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Könyvtár és Adattár a gyűjtési területének megfelelően gazdag gyűjteménnyel rendelkezik a korábbi járványokhoz (pestis, spanyolnátha, gyermekparalízis, tbc) kapcsolódó relikviákból és dokumentumokból.



A múzeum járványtörténeti gyűjteményében megtalálható tárgyak között van például egy 17. századi németországi réz pestiskereszt, továbbá egy 1863-as fotó a Királyi Magyar Tudományegyetem orvostanári testületéről, amelyen Semmelweis Ignác is látható, valamint egy reklámfüzet, amely a Richter által gyártott Hyperol fertőtlenítőt is tartalmazza.