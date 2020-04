Koronavírus

Gulyás: május 3-ig hatályosak a jelenlegi szabályok

Május 3-ig hatályban maradnak a koronavírus-járvány miatt elrendelt, jelenlegi korlátozó szabályok - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki online sajtótájékoztatóján.



Május 3-ig új szabályrendszert kell megalkotni, mégpedig úgy, hogy a leginkább veszélyeztetett időseknek és a nagyvárosoknak a védelmét megfelelő körülmények között továbbra is tudják biztosítani - mondta.



Erről a kormány jövő szerdán dönt - közölte.



Kifejtette: a nemzetközi gyakorlatban látni olyan intézkedéseket, amelyeket a magyar kormány egyelőre korainak tart, így például nem tartja időszerűnek az összes diák visszaengedését az iskolákba. De azt megállapította a kormány, hogy az egészségügy felkészültsége lehetővé teszi a magyar gazdasági élet újraindítását, ám csak fokozatosan, szigorú menetrend alapján - mondta Gulyás Gergely.



Beszámolt arról a kormánydöntésről, hogy a honvédség fertőtleníti az idősotthonokat.

Minden feltétel adott az érettségik biztonságos megtartásához

Minden feltétel adott, hogy május 4-től az érettségi vizsgákat - kizárólag írásban - biztonságos keretek között lebonyolítsák - mondta Gulyás Gergely.



A miniszter hangsúlyozta: ez nem presztízskérdés, nem is politikai, hanem szakmai kérdés, ezért a kormány felhatalmazást adott Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárnak, hogy minden érintettel tárgyaljon, beleértve a szülői, diákszervezeteket, szakszervezeteket. Ezen szervezetek felelősségére is apellálva, véleményük ismeretében, nyugtassanak meg mindenkit, hogy az ország egy járványhelyzetben is képes az érettségi biztonsági lebonyolítására.



A köznevelési államtitkár - a kormány felhatalmazása alapján - ugyanakkor szabadon dönthet, ha szükséges, hogy egy vagy két héttel halasszák el a vizsgákat - jelezte a miniszter.

Hozzájárulnak a gyesen és gyeden lévők nyelvvizsgadíjához

A jelenlegi helyzetben segíteni kell azokat, akik otthon vannak gyesen vagy gyeden, ezért esetükben az első sikeres nyelvvizsgához, illetve az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához hozzájárulnak, és a KRESZ-tanfolyam és -vizsga díjához szintén támogatást nyújtanak - mondta Gulyás Gergely.



A tárcavezető hangsúlyozta: mindez 136 ezer embert érint.



Gulyás Gergely kiemelte: egyetértés van Magyarországon arról, hogy a munkahelyek megőrzésére és újak teremtésére van szükség a válság miatt. A gödi Samsung-beruházás ügyében is ezt a célt tartották szem előtt, egy 4-500 milliárd forintos fejlesztésről van szó, amely az egyik legnagyobb beruházás Magyarországon - közölte. Hozzátette: 1600 embernek ad munkát a gödi gyár, és további 2700 embert vesznek majd fel.



A miniszter kitért rá: március 11. óta a regisztrált álláskeresők száma 51 ezerrel nőtt, az üres álláshelyek száma pedig 44 ezerre csökkent.