Koronavírus

Országos tisztifőorvos: továbbra is zajlik az idősotthonok ellenőrzése

Továbbra is zajlik az idősotthonok ellenőrzése a koronavírussal összefüggésben; kiemelten vizsgálják az egészségügyi ellátást, a dolgozók felkészültségét - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján szerdán.



Müller Cecília hozzátette: a honvédség folytatja az idősotthonok fertőtlenítését is.



Az operatív törzs felajánlásának köszönhetően szerdán újabb szállítmányt kapnak a szociális intézmények egyéni védőeszközökből: maszkokból és kesztyűkből - közölte.



Az országos tisztifőorvos kiemelte, hogy fertőtlenítették a Pesti úti idősotthont, ahol több szűrést is végeztek. Az intézményből 284 fertőzöttről és 28 elhunytról tudnak.



Az egészségügyi intézmények országszerte növelik az ágykapacitásaikat a koronavírusos betegek fogadására, már felszabadították a férőhelyek 50 százalékát. Ténylegesen kevés helyről kellett beteget hazaküldeni, és az elbocsátás alapját kizárólag orvosszakmai döntés képezhette. Senkit nem lehet elküldeni, akit egészségkárosodás érne emiatt - hangoztatta Müller Cecília.