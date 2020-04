Koronavírus

ITM: engedéllyel rendelkező ellenszérum előállításához keresnek gyógyult donorokat

A minél hatékonyabb kezelés érdekében a vírusfertőzésen már átesett, a "védettségüket megosztani hajlandó" újabb vérplazmadonorokat keres az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a koronavírusos betegek tüneteit enyhítő kísérleti vérplazmaterápia kidolgozásához és alkalmazásához.



A minisztérium szerdai, az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a projekten dolgozó vállalati-egyetemi kutatócsoport akár már a héten elkezdheti beadni a szérumot.



Az orvosi vizsgálatok és a tudományos kutatások alapján kimutatható, hogy a súlyos betegek vérében kialakuló túlzott immunreakció, az úgynevezett "citokin-vihar" egészséges szérum hozzáadásával gátolható. Ha a szérumot a fertőzésből kigyógyult ember adományozza, a vér magas ellenanyagszintje miatt a kezelés még hatásosabb lehet - közölték.



Az ITM által támogatott projektet Lacza Zsombor, a Testnevelési Egyetem tudományos rektorhelyettese, az OrthoSera ügyvezetője vezeti. A nemzetközi szinten is aktív magyar tulajdonú cég innovatív vérszérum-terápiákat fejleszt, hagyományos célterülete az ízületi regeneráció és a csontpótlás. A tárca támogatása tette lehetővé, hogy a vállalkozás a kutatási és gyártási kapacitásait teljes egészében a vírusellenes szérumterápia létrehozásában hasznosítsa. A kutatócsoport a Semmelweis Egyetemmel és a Pécsi Tudományegyetem virológiai központjával együtt fejlesztette ki a már engedéllyel is rendelkező szérumot, amelynek beadása a héten megkezdődhet - olvasható a közleményben.



Közölték, a program teljes megvalósításához több szereplő szoros együttműködése szükséges: a gyógyultak önkéntes plazmadonációjától kezdve a kutatási eredményeket értékelő statisztikusokig. A kutatók fő partnere az ellenszérum előállításában a Kedplazma Kft. és az Országos Vérellátó Szolgálat, a betegek kezelése pedig a Semmelweis Egyetem segítségével valósulhat meg.



A szérumterápia legfontosabb eleme, hogy minél több olyan embert találjon a kutatócsoport, aki már átesett a vírusfertőzésen, és hivatalosan is gyógyultnak tekinthető, így védett a másokra veszélyes koronavírus ellen. A projekt az eddigi negyven jelentkező mellé ezért újabb gyógyultakat is keres, akik szívesen megosztják védettségüket a legyengült állapotban lévő súlyos betegekkel.



Hozzátették: a vérplazmavétel jóval kisebb megterhelést jelenet, mint egy véradás. Az orvosi csapat szakemberei az erre önként vállalkozókat az operatív törzs segítségével a vérplazmaadás helyszínére szállítják. A gyógyult koronavírus-fertőzöttek jelentkezését az info@orthosera.com e-mail címen vagy a 06-70-363-87-68-as telefonszámon várja a kutatócsoport.