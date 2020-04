Ügyészség

Vádat emeltek három ember ellen, akik hagytak meghalni egy idős, fogyatékos férfit

A halála után a vádlottak a férfit egyszerűen kitolták a tolószékében az albérletük közelében lévő erdőbe, és otthagyták. 2020.04.20 09:34 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nyereségvágyból, a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt nyújtott be vádiratot a Pest Megyei Főügyészség három ember ellen.



Az ügyészség hétfőn azt közölte az MTI-vel: a három vádlott korábban közös albérletben lakott a - mindkét lábának amputálása után tolószékbe kényszerült - idős sértettel, akinek bankkártyáját is használták.



Elhanyagolták a gondozását, ezért a sértett kórházba került. Ott állapotán sikerült javítani és a vádlottaknál maradt bankkártyáját is le tudták tiltani.



Az elkövetők közül ketten ekkor - rokonnak kiadva magukat - meglátogatták a kórházban a sértettet, majd azzal az indokkal, hogy kiviszik cigarettázni, kitolták, és először egy Budapest belvárosában lévő bankfiókhoz vitték, ahol 100 ezer forintot felvetettek vele a számlájáról, majd új, vidéki albérletükbe vitték.



Ott a vádlottak egyáltalán nem gondoskodtak a beteg sértettről, állapota rosszabbodása ellenére sem hívtak hozzá orvost, ennek következtében - 2017. október 28-án - elhunyt. A halála után a vádlottak a férfit egyszerűen kitolták a tolószékében az albérletük közelében lévő erdőbe, és otthagyták.