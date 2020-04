Koronavírus

Polgármester: a balatoni nyaralótulajdonosokat nem lehet eltiltani, de tartsák be az intézkedéseket!

Nem lehet eltiltani a balatoni nyaralótulajdonosokat attól, hogy ingatlanjukat felkeressék a koronavírus-járvány idején, de nekik is be kell tartani a korlátozásokat - mondta Lombár Gábor, Balatonfenyves polgármestere szombat reggel az M1 aktuális csatornán.



Elmondta, mind a kijárási korlátozásra, mind pedig a maszk és kesztyű használatára is figyelniük kell a tulajdonosoknak.



Hangsúlyozta, a balatonfenyvesi önkormányzat által húsvét előtt bevezetett korlátozásokat nem oldják fel ezen a hétvégén sem: három nagyobb szabad strandjukat és a kikötő egy részét lezárták.



Hozzátette, vannak olyan balatoni települések, amelyek a húsvéti hétvége után sem vonták vissza a tiltásokat, és ezt a saját tulajdonaikon meg is tehetik.



Úgy fogalmazott, ő maga sem csak vasárnapig rendelte el a korlátozásokat, hanem úgy gondolja, hogy ameddig a járványhelyzet fennáll, két-három napra sem szabad feloldani ezeket.



Kérdésre elmondta, az intézkedéseket üdvözölték a helyiek és a nyaralótulajdonosok is; a korlátozásokat egyébként - a polgármester tapasztalata szerint - betartották az emberek.



Balatonfenyvesen - tette hozzá - jelenleg egyetlen büfé üzemel, de csak ételkiszállítást engedélyeztek a tulajdonosának, így még arra sincs lehetőség, hogy ételt vigyenek el onnan.