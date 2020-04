Koronavírus-járvány

Megkapták emelt fizetésüket a parlamenti képviselők

Azt már a koronavírus-járvány előtt tudni lehetett, hogy százezrekkel fog nőni a parlamenti képviselők fizetése, ugyanis egy korábbi módosítás alapján a képviselői alapbért a nemzetgazdasági havi átlagos bruttó bér háromszorosában határozzák meg. A felülvizsgálat miden év februárjában történik, idén pedig márciustól jár a magasabb összeg.



Az Mfor azt írja, április elején 11,4 százalékkal nagyobb fizetést kaptak az állami vezetők.



A képviselői alapbér 989 700 forintról 1 103 400 forintra emelkedett.



Vagyis már nincs olyan képviselő a parlamentben, akinek kevesebb szerepelne a bérlapján egymillió forintnál. Ebből – a családi adókedvezmények nélkül – 733 761 forintot vihetnek haza, ami 75 610 forinttal több nettót jelent.



Aki állandó bizottsági tag is, annak 1 324 080 forint szerepel a bérlapján, aki két testületben vagy a törvényalkotási bizottságban tag, 1,5 milliónál is többet keres.



A frakcióvezetők bruttó juttatása 2 206 800 forint lett, helyetteseik pedig 1,87 milliót keresnek.



A legnagyobb fizetése Kövér László házelnöknek van, bruttó 2 979 180 forintot (nettó 1 981 150) keres, nála az emelés egyik hónapról a másikra 200 ezer forintnál is többet jelentett.



Azok a képviselők, akik kormánytagok is, ennél is többet vihetnek haza. Ezek a politikusok havi 3 308 600 forintért végzik a munkáját, ebből családi kedvezmények nélkül minimum 2 199 824 forintot kapnak meg.



A miniszterek közül Szijjártó Péter, Rogán Antal, Nagy István és Gulyás Gergely így havi 225 838 forinttal több pénzből gazdálkodhat már áprilisban.



Az Mfor megjegyezte: Szlovéniában a járvány idejére 30 százalékkal csökken a képviselők és a miniszterek fizetése, Új-Zélandon pedig a 6 hónapig a fizetés 20 százalékáról mondanak le a kormány tagjai és a vezetők.



Magyarországon is volt példa csökkentésre, a fideszes vezetésű Berettyóújfalu például a felére csökkentette a képviselői tiszteletdíjakat, Komáromban is 50 százalékos vágásról határozott a testület. Mezőberényben két lépcsőben vágják meg a tiszteletdíjakat: április elsejétől 50, majd május elsejétől 75 százalékkal csökkentik a juttatásokat. Eger alpolgármestere pedig a teljes tiszteletdíjáról mondott le a kialakult helyzet miatt.