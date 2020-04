Járvány

Koronavírusos egy nyugat-dunántúli házaspár fél éves gyermeke, a szülőket mégsem tesztelik

Koronavírus-fertőzött egy nyugat-dunántúli házaspár öt hónapos csecsemője, a szülőket mégsem tesztelik, hogy elkapták-e - írja az Index.hu. A gyerek április 6-án lázasodott be, két nappal később mintát vettek tőle, majd április 11-én telefonon értesítették őket a Járványügyi Hivatalból, hogy pozitív lett a koronavírus-teszt, és hogy karantén alá vonták őket. Tesztet viszont a szülők elmondása szerint sem rajtuk nem végeznek, sem azokon, akik még találkoztak a gyerekkel, csak majd a kislányukon, hogy meggyógyult-e.



"Tőlünk nem vesznek mintát, ez már biztos. Tehát ami ezután történhet, hogy a gyerek pozitív tesztje esetén még maradunk itthon. Negatív teszt esetén a határozatot feloldják, a férjem megy dolgozni, ezzel talán tovább fertőzve másokat. Tekintve, hogy rajtam most mutatkoznak az első tünetek, biztosan még fertőző állapotban leszek - mesélte az édesanya az Indexnek.



Állítólag a karanténról azóta sem érkezett meg a hivatalos értesítés. A nő azt is hozzátette: tapasztalataik szerint a karantént ellenőrző rendőröknek minden nap más, sokszor pontatlan listája van: néha születési dátumok vagy nevek keverednek rajta össze, néha más karanténosokat keresnek az ő háztartásukban. "Ez persze nem az ő hibájuk, minden elismerésem a kitartásuk iránt!" - mesélte az anya.



Azóta a kislánynak nincsenek tünetei. Az édesapja még azelőtt volt beteg, hogy a baba megbetegedett volna.