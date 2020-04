Koronavírus-járvány

Koronavírus - Önkormányzati intézkedések vidéken húsvét előtt

Húsvéti ételkiszállításról döntöttek, telefonos lelki segítségnyújtó szolgálatot indítottak, védőmaszkokat és adományokat osztottak szét az ünnepek előtt a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben a vidéki önkormányzatok. 2020.04.10 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Debrecenben "Együtt vagyunk" mottóval telefonos lelki egészségszolgálat indul a járvány miatt nehéz helyzetbe került helyiek lelki támogatására városi és egyetemi összefogással. A lelki támaszra szorulók telefonhívásait hétközben és hétvégén is várják a szakemberek - jelentette be Papp László polgármester csütörtökön sajtótájékoztatón.







Kiemelte, a járványhelyzet nemcsak testi, de lelki értelemben is nagyon megterhelő, a bezártság a közelgő húsvét idején jobban megviseli az embereket. "Az a célunk, hogy egyetlen debreceni se maradjon lelkileg egyedül a járvány időszakában és ha csak telefonon, de mindenki lelki támaszt kaphasson" - mondta.



A szolgálatot csütörtöktől két számon - 06-52-517-622 és 06-52-517-644 - lehet elérni. A hívásokat napi 8 órában 8-16 óra között fogadják hétközben, hétvégeken és ünnepnapokon is, védőnők, mentálhigiénikusok és iskolaorvosok.



Sopronban az időseknek az önkormányzat a húsvéti ünnep alatt is biztosítja az ebédet, a kiszállítás zavartalanul működik. Az alapvető élelmiszerek és a gyógyszerek beszerzése azonban a hosszú hétvégén nem megoldható, ezért előzetesen arra kérték az időseket, hogy jelezzék, mire van szükségük.



A szekszárdi önkormányzat 30 számítógépet adományozott rászoruló diákoknak. Közleményük szerint azokba a háztartásokba, ahol nincs internet, a szekszárdi Tarr Kft. kedvezményesen létrehozza a csatlakozást, és kedvezményes internetcsomagot is biztosít, amelynek díját a tanév végéig a kft. és az önkormányzat fele-fele arányban fizeti.



Szegedre öt raklapnyi egészségügyi védőfelszerelés érkezett a kínai Senhszi (Shaanxi) tartományból - tájékoztatta a Csongrád Megyei Önkormányzat az MTI-t. A tartományi kormány, a helyi kereskedelmi kamara és hsziani (Xi'an) Hagyományos Kínai Orvoslás Egyetem ezer egyszer használatos overált, több mint 35 ezer orvosi maszkot, ezer arcvédő álarcot, kétszáz védőszemüveget és ötszáz KN95 maszkot adományozott a Szegedi Tudományegyetemnek és a megyei önkormányzatnak. A védőfelszereléseket a szegedi klinikákon és a megyei egészségügyi intézményekben osztják szét.

A salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórházban szigorították az intézkedéseket: a betegek és hozzátartozók egyáltalán nem hajthatnak be a intézmény területére. A kórház a közösségi oldalán azt írta, az érkező betegeknek a portán kell várakozniuk, ahol előszűrést végeznek a kórház dolgozói, majd értesítik a fogadó osztályt, ahonnan lemennek és felkísérik a beteget az ágyához. A betegeknek élelmiszercsomagokat nem lehet bejuttatni, viszont tiszta ruhát és tisztálkodási eszközöket továbbra is lehet vinni. Azokat a csomagokat tudják elfogadni, amelyek zártak, tartalmazzák a beteg és a feladó nevét, valamint az osztályt.



A Kecskeméti Közlekedési Központ két új, 10 forintért megváltható 30 napos bérletet vezetett be. A Medhelp bérletet az egészségügyi és szociális szakdolgozók, a gyógyszertárak munkatársai, illetve a bölcsődék, óvodák és iskolák ügyeletet ellátó munkatársai vásárolhatják meg. A Medstudent bérletet a középiskolákok és felsőfokú oktatási intézmények hallgatói, valamint az egészségügyi szakirányú képzésben részt vevő tanulók, hallgatók válthatják meg.



A kecskeméti Budai utcai nagypiac nagypénteken, nagyszombaton és vasárnap is nyitva lesz - tájékoztatta Kecskemét polgármestere az MTI-t. Szemereyné Pataki Klaudia arra kéri a 65 év felettieket, hogy ezen a három napon lehetőség szerint ne látogassák a piacot, ha mégis megteszik, akkor a bevásárlást 10 és 12 óra között oldják meg. Bízik abban, hogy az intézkedéssel némileg csökken a zsúfoltság.



Tatabányán a távhőszolgáltató három hónapos fizetési haladékot ad azoknak a lakossági fogyasztóknak, akik március elseje után vesztették el az állásukat. A moratórium lejárta után a be nem fizetett összegeket 12 havi egyenlő részletben kell megfizetni - közölte a T-Szol Zrt. az MTI-vel. A fizetési haladék iránti igényt június 30-ig lehet benyújtani és csatolni kell hozzá a járási hivatal foglalkoztatási osztályának igazolását, hogy a kérelmező regisztrált álláskeresővé vált.

Hódmezővásárhelyen a városháza portáján bárki kérhet sebészeti maszkot. Azt kérik a város lakóitól, hogy a kirakott becsületkasszába a bekerülési ár kevesebb mint felét, 250 forintot fizessenek be. Az összegyűlt pénzt a járvány elleni védekezésre használják fel.



A székesfehérvári Vörösmarty Színház kiszolgálótárának munkatársai és önkéntesei ötszáz textilmaszkot adtak át a Humán Szolgáltató Intézetnek, a védőfelszerelések egy hét alatt készültek el - közölte az önkormányzat. A teátrum munkatársai otthon dolgoznak, szeretnének összesen kétezer maszkot készíteni a város szociális intézményeinek.



A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde dolgozói is szájmaszkokat varrnak, a veszélyhelyzet kihirdetése óta 1200 készült el. Kálmán Tibor polgármester a napokban juttatott el 200-at a békési Hajnal István Idősek Otthonába - közölte az önkormányzat.



Pécsen hamarosan 2-2 mosható, textil védőmaszkot juttat el az önkormányzat minden helyi háztartásba. Péterffy Attila polgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy a 150 ezer darabból az első 50 ezer borítékolását végzik jelenleg.