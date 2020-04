Koronavírus

Novák Katalin: a családtámogatásokat bővíteni fogják, nem szűkíteni

A családtámogatásokhoz nem nyúlunk - jelentette ki a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján. Novák Katalin hozzátette: ezeket a támogatásokat a jövőben is inkább bővíteni fogják, nem szűkíteni.



Azt mondta: a családvédelmi akcióterv támogatásait ebben a helyzetben is sok ezer család vette igénybe.



Az államtitkár öt pontban foglalta össze a koronavírus-járvány ideje alatt a családokat érintő intézkedéseket. Ezek: a családtámogatások megvédése, továbbra is a munkát szorgalmazzák a segély helyett, segítenek átvészelni a veszélyhelyzetet, támogatják a fiatalokat és segítik az időseket.



Az intézkedések között kiemelte például, hogy az év végéig szóló hiteltörlesztési moratórium segíti a veszélyhelyzet átvészelését, a jelzáloghitelek továbbra is igénybe vehetők, és bevezetik egy új, szabad felhasználású diákhitel lehetőségét.