Autókat ajánlott fel kórházaknak és karitatív szervezeteknek a Ford Magyarország

A tizenöt jármű elsődlegesen az egészségügyi személyzetet, illetve a kórházak és a karitatív szervezetek bármely, a veszélyhelyzettel összefüggő feladatának ellátását segíti.

Autókat ajánlott fel kórházaknak és karitatív szervezeteknek a Ford Magyarország a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet idejére. A tizenöt jármű elsődlegesen az egészségügyi személyzetet, illetve a kórházak és a karitatív szervezetek bármely, a veszélyhelyzettel összefüggő feladatának ellátását segíti.



A gépkocsik szerdai átadásán Budapesten Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács elnöke arról beszélt, hogy a három hete kihirdetett veszélyhelyzetben összetett és sokrétű összefogás tapasztalható mind a társadalom, mind a cégek, vállalatok részéről.



Az államtitkár utalt arra, hogy a koronavírussal összefüggő veszélyhelyzet kihirdetése után lehetőséget teremtettek arra, hogy a 1357-es telefonszámra, illetve a megadott számlaszámra egyéni pénzfelajánlások érkezzenek. Ezenkívül a karitatív szervezetekkel közösen cégek, vállalkozások, közösségek eszközfelajánlásait is fogadják. Ez a mostani felajánlás is ebbe a sorba illeszkedik - tette hozzá.



Soltész Miklós elmondta, a kórházaknak átadott gépkocsik elsősorban az orvosok, ápolók közlekedését könnyítik meg, míg a karitatív szervezeteknek az autók az idősellátásban - élelmiszer, gyógyszer kiszállításában - nyújtanak segítséget. Utalt arra: ha a lehetőségek engedik, akkor a "frontvonalban" dolgozó budapesti kórházakon túl vidéki kórházaknak is juttatnak majd gépkocsikat.



Úgy fogalmazott, ez a nagyhét nem fog nyomtalanul elmúlni az életünkből, biztos, hogy sok szenvedést és nehézséget is okoz, de rengeteg erőt ad az orvosok és ápolók áldozatos munkája, és az összefogás.



Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója kiemelte, komoly kihívást jelent az erőforrások jó elosztása. Jelezte, segítenek a vérellátó-szolgálatnak, a mentőszolgálatnak, illetve segélyezési feladatokat látnak el. Ebben a feladatban nagy segítséget jelentenek a most átadott autók.



A sajtótájékoztatónak helyet adó Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgató főorvosa, Nagy Anikó felidézte, hogy az intézetet jelölték ki a koronavírus-fertőzött és fertőzésgyanús gyermekek kezelésére, ami mellett országos intézetként ellátják egyéb feladataikat is. Ez jelentős fizikai és mentális többletterhet jelent az egészségügyi dolgozóknak - tette hozzá.



Jelezte, sok kollégája nem is megy haza, ezzel is védve családját, a mostani felajánlás pedig a biztonságos közlekedést teszi lehetővé.



Szabó Attila, a Ford Magyarország ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy ezekben a nehéz időkben különösen fontos az összefogás. Az ügyvezető megköszönte az egészségügyben dolgozók állhatatos munkáját.



A 15 gépkocsiból hat jut a különböző kórházaknak, kettőt ebből a Heim Pál kórház használhat, kilenc járművet pedig a karitatív szervezetek között osztanak szét.