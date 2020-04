Koronavírus

Orbán: visszaépítjük a 13. havi nyugdíjat

A kormány négy részletben visszaépíti a 13. havi nyugdíjat - mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn, az M1 aktuális csatornán sugározott beszédében, amelyben gazdaságvédelmi intézkedéseket jelentett be.



A kormányfő elmondta: 2021 februárjában a januári nyugdíjon felül a nyugdíjasok egyheti juttatást fognak kapni. Ezt történik majd 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben is - ismertette a miniszterelnök.



Úgy fogalmazott: most a munkahelyeket kell menteni, de nem feledkezhetünk el a nyugdíjasokról sem, a szüleinkről és a nagyszüleinkről sem, akiket a mostani helyzet leginkább fenyeget.

450 milliárd forint beruházások támogatására

A kormány 450 milliárd forinttal támogatja a beruházásokat - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök.



A kormányfő közölte: az intézkedés a munkahelyteremtést szolgálja a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetben.



A miniszterelnök ötpontos gazdaságvédelmi intézkedést jelentett be, amelyet hétfőn indít a kabinet.

Kétezermilliárd forintnyi kedvezményes hitel a kiemelt ágazatoknak

A kormány kétezermilliárd forintnyi kamat- és garanciatámogatott hitellel segíti a kiemelt nemzetgazdasági ágazatok újraindítását - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök.



A kormányfő ide sorolta a turizmust, az egészségipart, az élelmiszeripart, a mezőgazdaságot, az építőipart, a logisztikát, a közlekedést és a kreatív ipart.