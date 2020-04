Járvány

Országos tisztifőorvos: két koronavírussal fertőzött beteg lekerült a lélegeztetőgépről

A közterületi parkolás térítésmentessé tétele azt a célt szolgálja, hogy a munkába igyekvőknek vagy halaszthatatlan dolgaikat intézőknek ne kelljen igénybe venniük tömegközlekedési eszközöket - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília "reményteljes hírként" számolt be arról, hogy két koronavírussal fertőzött beteg lekerült a lélegeztetőgépről a Szent László Kórházban. A világban olyan hírek terjednek, hogy a lélegeztetőgépre helyezett betegeknél nagyon nehéz a gyógyulás, a "visszatérés" - jelezte, hozzátéve, úgy tűnik, hogy ez most itt sikerült.



Közölte azt is, hogy a kórházak mellett 522 ezer sebészeti szájmaszkot juttattak el az egészségügyi alapellátásba, s a további egyéni védőeszközök kiszállítása is folyamatos.



Müller Cecília ismételten kiemelte: az egész ország területén jelen van a koronavírus, Budapesten és Pest megyében van a nyilvántartott fertőzöttek kétharmada, ezért fontos a védelmi szabályok betartása.