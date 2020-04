Koronavírus

Szijjártó: 240 magyart hoznak haza Észak-Amerikából csütörtökön

Csütörtökön 240, a koronavírus-járvány miatt Észak-Amerikában rekedt magyart hoznak haza - közölte a külgazdasági és külügyminiszter az MTI-vel.



Szijjártó Péter emlékeztetett: a világjárvány miatt sok akadály nehezíti az emberek életét szerte a világban, ilyenek az utazási korlátozások is, amelyeket az államok a saját légtereikre is bevezettek. A polgári légi közlekedés lehetőségei teljesen beszűkültek, a világ sok országa nem indít és nem fogad menetrend szerinti járatokat - tette hozzá.



Ennek következtében több ezer magyar rekedt külföldön, közülük már több mint hatezret haza tudtak hozni.



Ezt "Magyarország modern kori története legnagyobb hazatérési akciójának" nevezte a miniszter.



Több száz magyar rekedt az Egyesült Államokban és Kanadában. Értük külön repülőgépeket küldtek, hiszen más módon nem lett volna lehetséges a hazajutásuk - mondta Szijjártó Péter.



Csütörtökön 240 magyart és huszonnyolc külföldit (tizenhét szlovákot, tíz szlovént, valamint egy horvátot) szállítanak haza négy amerikai és egy kanadai városból: New Yorkból, Chicagóból, Miamiból, Los Angelesből, továbbá Torontóból. Ők a légitársaságok járattörlései miatt máshogy nem juthatnának vissza otthonaikba - fűzte hozzá.



Még mindig van világszerte mintegy kétezer olyan magyar ember, aki szeretne hazatérni, de egyelőre nem tud. Az ő hazaszállításukon dolgoznak, a lehetőségek azonban egyre szűkülnek - mondta a miniszter.