Liget Budapest - Megszűnhet a főváros által elrendelt "zöldstop" a Városligetben

A főváros február végén döntött a Városligetet érintő változtatási tilalomról, amelynek következtében le kellett állítani a park zöldfelületi fejlesztéseit. 2020.04.02 02:47 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nem lehetne változtatási tilalmat elrendelni a Városligetben egy az Országgyűlésnek kedden benyújtott törvényjavaslat szerint, amelynek elfogadása esetén megszűnne a Fővárosi Önkormányzat által a területen elrendelt "zöldstop" - közölte az MTI-vel szerdán a Liget Budapest projekt beruházásaiért felelős Városliget Zrt.



Az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által benyújtott törvényjavaslat a Városliget-törvényt is módosítaná, amivel megszűnne a Városligetben jelenleg érvényben lévő változtatási tilalom és elhárulna az akadály a park zöldfelületi fejlesztései elől - hangsúlyozza a beruházó.



A közlemény felidézi, hogy a főváros február végén döntött a Városligetet érintő változtatási tilalomról, amelynek következtében le kellett állítani a park zöldfelületi fejlesztéseit többek között a kis botanikus kert és az Ötvenhatosok terén kialakítandó promenád területén, de nem folytatódhatott a futókör, a multifunkcionális sportpályák és az új kutyás élménypark teljes zöldfelületi kialakítása, valamint a korábban leaszfaltozott felületek visszazöldítése sem.



A főváros által elrendelt változtatási tilalom ugyanakkor nem vonatkozott azon építési tevékenységekre, amelyek már építési engedéllyel rendelkeznek.



Így zavartalanul folytatódhattak a munkálatok a már épülő létesítmények - a Néprajzi Múzeum, a Magyar Zene Háza, a Dózsa György úti mélygarázs - esetében, és nem vonatkozott a rendelkezés az építési engedéllyel rendelkező parki létesítmények, többek között a futókör, a sportpályák és a kutyás élménypark most zajló, a kertészeti fejlesztéseken kívüli építési munkálataira sem.



Ezen kívül nem vonatkozott a változtatási tilalom az Új Nemzeti Galéria, a Magyar Innováció Háza és a Városliget Színház eddig meg nem kezdett építkezéseire sem, hiszen azok is érvényes és végrehajtható építési engedéllyel bírnak - emlékeztet a közlemény.



A Városliget Zrt. hangsúlyozza: amennyiben az Országgyűlés elfogadja a beterjesztett törvényjavaslatot, akkor zavartalanul folytatódhatnak a park zöldfelületének fejlesztését szolgáló és a főváros által elrendelt "zöldstop" miatt leállított munkálatok és nyártól kezdve ütemezetten a ligetlátogatók több ezer négyzetméter olyan új zöldfelületet vehetnek birtokba, amelynek létrehozását a változtatási tilalom megakadályozta volna.



A Városliget átfogó megújítását szolgáló Liget Budapest projekt az ország történetének legnagyobb léptékű park- és tájépítészeti munkáját ötvözi egy, a millenniumi idők óta nem látott kulturális intézményfejlesztési programmal. A projektnek köszönhetően a park zöldfelülete több tízezer négyzetméterrel, a mostani 60 százalékról 65 százalékra nő, a park beépítettsége pedig 7 százalék alatt marad - áll a közleményben.