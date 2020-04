Állati

Európai díjra jelölik a fővárosi állatkert hulladékcsökkentési programját

Európai díjra jelölik a Fővárosi Állat- és Növénykert hulladékcsökkentési programját; a városligeti intézmény képviseli Magyarországot az Európai Hulladékcsökkentési Hét Díj nemzetközi döntőjében. 2020.04.02 01:30 MTI

A Környezetvédelmi Gyártók és Szolgáltatók Szövetsége a tavaly novemberi Európai Hulladékcsökkentési Hétre szervezett magyarországi programok közül vállalati kategóriában az állatkert kilenc napos közönségprogramját találta a legjobbnak - olvasható az intézmény MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében.



Mint írják, az Európai Bizottság LIFE+ programjának kezdeményezésére 2012 óta tartják meg novemberben az Európai Hulladékcsökkentési Hetet (European Week for Waste Reduction) szerte Európában. Tavaly 30 ország vett részt a kezdeményezésben 16 ezer 570 programmal, a hulladékcsökkentésre ösztönző szemléletformáló eseményekkel, akciókkal. Magyarországon 410 ilyen esemény valósult meg, köztük a Fővárosi Állat- és Növénykert programja.



Az intézmény által szervezett, november 16-tól 24-ig tartó rendezvényen a kert szokásos látnivalóin és élményein felül a hulladékcsökkentéssel és a hulladékok hasznosításával kapcsolatos programokkal várták az érdeklődőket. Mindegyik programelem bemutatta a felelős és cselekvő létezés lehetőségét és módszereit, ráirányítva a figyelmet arra, hogy a hulladék keletkezése megelőzhető, csökkenthető, a hulladék újrahasznosítható és használható is, ha erre figyelmet fordítanak a gyerekek és a felnőttek is.



A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, amely az Információs és Technológiai Minisztérium támogatásával az Európai Hulladékcsökkentési Hét nemzeti koordinátori feladatait is ellátta, a "Nyisd ki a szemedet, csökkentsd a szemeted!" szlogennel megvalósított akciók közül minden kategóriában a hazai mezőny legjobbját jelölte az Európai Hulladékcsökkentési Hét Díjra. A vállalati kategóriában a Fővárosi Állat- és Növénykert programja képviseli Magyarországot az európai mezőnyben. Az összeurópai díjakról a jelölések alapján várhatóan nyáron dönt a nemzetközi zsűri - áll a közleményben.



A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége honlapján olvasható információk szerint az államigazgatási kategóriában a Fővárosi Törvényszék Zöld bíróság projektje; civil kategóriában az Europalánta Egyesület Meseösvény piknik című programja; oktatási intézmény kategóriában a nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde Kuka(cool)túra programja; magánszemély kategóriában Szöllősi-Sebestyén Zita, a Zero waste az iskolákban program fejlesztője vesz részt a nemzetközi döntőben.