Járvány

Koronavírus - NMHH: postára csak akkor menjünk, ha muszáj!

A koronavírus cseppfertőzéssel terjed, de a tárgyak érintésének is van kockázata, a járvány ezért a postai szolgálatokra is hatással van.

A koronavírus-járvány a postát is terheli, ezért aki teheti, csekkbefizetés helyett utaljon, hagyományos levél helyett írjon e-mailt, a webáruházakat pedig érdemes ellenőrizni rendelés előtt és használni a küldemények nyomon követését - ajánlja a postapiacot is felügyelő Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szombati közleményében.



A hatóság azt írta, a koronavírus cseppfertőzéssel terjed, de a tárgyak érintésének is van kockázata, a járvány ezért a postai szolgálatokra is hatással van.



Egyetemes postai szolgáltatásnak minősül például a hivatalos iratok, a két kilogramm alatti postai küldemények, a húsz kilogramm alatti csomagok, valamint a vakok írását tartalmazó küldemények felvétele és kézbesítése munkanapokon, illetve az ajánlott, a tértivevény, illetve értéknyilvánítás-szolgáltatás.



Az NMHH-nak nincs tudomása a hazai postaforgalom komolyabb lassulásáról, de a nemzetközi forgalomban már vannak fennakadások: a légi közlekedés ritkult, járatok esnek ki, egyes országokba a küldemények nem, vagy csak lassan jutnak el.



Azt tanácsolják, hogy az idősek, krónikus betegséggel küzdők egyáltalán ne menjenek postára, de ha tehetik, a fiatalabbak is halasszák el a postai ügyintézést. A postai küldemények extrém esetben karanténba is kerülhetnek a postai alkalmazottak vagy a címzettek egészsége védelmében.



Lehetőség szerint előnyben kell részesíteni az elektronikus levelezési és a kapcsolattartási formákat a postai ügyintézés helyett. A közüzemi számlák kiegyenlítésére célszerű a banki átutalást választani csekkbefizetés helyett.



Ha mégis szükséges, minden postai ügyet érdemes egyetlen alkalommal rendezni a befizetnivalók összegyűjtésével, kihasználni a csekkbefizető automatát, a közönséges - felbélyegzett vagy postakész borítékban lévő - levelek feladására pedig a kihelyezett postaládákat. Ha a postahelyre egynél több ügyfél érkezik, akkor a többiek az épületen kívül, a szabadban álljanak sorba, egy-egy méter távolságot hagyva egymás között.



A küldemények átvételekor kerülendő a közvetlen kontaktus a kézbesítőkkel. Ha mégis alá kell írni az átvételt, a címzetteknek célszerű kesztyűt húzniuk és saját tollat használniuk.



Csomagküldés vagy online rendelés előtt a fogyasztók tájékozódjanak a választott szolgáltatónál az aktuális feltételekről, a csomagforgalom ugyanis jellemzően nem az egyetemes szolgáltatásban, hanem piaci alapú szolgáltatásokon keresztül zajlik, utóbbiak pedig szolgáltatásaik működéséről, azok esetleges korlátozásáról, felfüggesztéséről a hatályos jogszabályi keretek között szabadon dönthetnek.

A leterheltség miatt előfordulhatnak hosszabb átfutási idők. Olyan webáruházból érdemes rendelni, ahol ügyelnek a fertőtlenítésre, és a várható szállítási időről is adnak információt. Ha lehetséges, a fogyasztók válasszák a nyomon követhető szállítási módot, így figyelemmel kísérhetik a rendelésük érkezését mind a csomagküldő cég, mind sok esetben a webáruház oldalán.



A karanténban lévő címzetteknek gondoskodniuk kell meghatalmazottról vagy más, helyettes átvételre jogosult személyről, aki a ház kapujában vagy a lakás ajtaja előtt a küldeményt át tudja venni, mivel a postai kézbesítő nem léphet be a karantén alá vont címhely területére, és nem érintkezhet karantén alá vont személlyel - áll a közleményben.