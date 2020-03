Koronavírus

Kasza Tibor: most kell az összefogás, maradjon mindenki otthon

Összefogásra hívott fel és kiemelten az időseket otthonmaradásra kérte a koronavírus-járvány miatt Kasza Tibor énekes, aki ezzel kapcsolatos videóját pénteken a Facebook-oldalán tette közzé. 2020.03.20 11:58 MTI

Kasza Tibor elmondta, több mint egy hete van otthon családjával önkéntes házi karanténban. Nem azért maradtak otthon, mert bármi bajuk van, hanem mert felfogták, "ez az ország érdeke" - tette hozzá.



Mint mondta: próbálnak mindent megtenni, és mindeközben fájdalmas azt látni, hogy tömegek "korzóznak" a plázákban, a fiatalok "vírusbulikat" tartanak, mondván, ők kevéssé veszélyeztetett korosztály. Ennek kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy ők felelősséggel tartoznak szüleikért, családjukért is.



Kasza Tibor kiemelte: a legfájóbb, hogy a legveszélyeztetettebb korosztály, az idősek tömege van kint az utcákon. Arra kérte őket, hogy ezt ne tegyék, mert ezzel semmibe veszik az ország többi részének igyekezetét. Másrészt extra terhet rónak többek között az egészségügyben dolgozókra, rendőrökre.



"Most kell az összefogás, tartsuk be az utasításokat, maradjunk otthon!" - mondta Kasza Tibor.