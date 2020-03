Járvány

Koronavírus- ITM: már az ellenőrzés idejére olcsóbb lett a Lehel téri csirkehús

A fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) kezdeményezésére helyszíni ellenőrzést végeztek a budapesti Lehel és Fővám téri piacokon 2020. március 18-án.



A szaktárca az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében arról tájékoztatott, hogy a vizsgálat tapasztalatai szerint a napokban a közösségi oldalakon elterjedt fényképeken látható csirkehús árak kirívónak tekinthetőek, más üzletekben hasonló mértékű árakra nem volt egyetlen példa sem.



A fogyasztóvédelmi ellenőrzés idején egyébként már a fotókon szereplő hentesüzlet is az elhíresült összegeknél jelentősen kedvezőbb áron kínálta a csirkehúst - jegyezték meg, hozzátéve: a csontos csirkemellet például 900 forinttal olcsóbban árusította a kereskedő.



A fogyasztóvédelem az elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel kiemelten ellenőrzi elsősorban a tartós élelmiszerek, fertőtlenítőszerek és háztartási papíráruk ártörténetét és árképzési gyakorlatát a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, megtévesztő tájékoztatások kiszűrése érdekében - emlékeztet közleményben az ITM.



Hangsúlyozzák: a vizsgálatok a hagyományos és online kereskedelemben egyaránt folyamatosak, a túlzott árak tömeges megjelenése a tapasztalatok szerint nem jellemző. A szakterület egyeztet az adóhatósággal is az összehangolt ellenőrzések, közös fellépés érdekében.



Az Innovációs és Technológiai Minisztérium állandó kapcsolatot tart a kereskedelemi szövetségekkel, az ágazat meghatározó vállalkozásaival. A szektor képviselőitől érkező jelzések szerint a folyamatos ellátás továbbra is biztosított, a kereskedelmi láncok megfelelő tartalékokkal rendelkeznek. A tárca változatlanul az indokolatlan készletfelhalmozás mellőzésére, a valós szükségletek szerinti vásárlásra kér mindenkit.

Kapcsolódó írások: Már akár 2800 forintot is elkérnek a csirkemellért