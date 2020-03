Járvány

Koronavírus - Egyre több cég szünetelteti a személyes ügyintézést

2020.03.16 15:12 MTI

Az NKM Energia Zrt. hétfői tájékoztatása szerint személyes ügyfélszolgálati irodái további rendelkezésig zárva tartanak. Kérik az ügyfeleket, hogy válasszák a továbbra is teljes kapacitással működő online ügyfélszolgálatot, a mobilapplikációt, a telefonos ügyfélszolgálatot, illetve eljuttathatók a megkeresések írásban, a vállalat e-mail- és postacímére.



A közleményben az NKM hangsúlyozta, hogy honlapján minden információt meg lehet találni, az ügyek várakozás nélkül, a nap 24 órájában, akár hétvégén otthonról is intézhetők, a regisztráció csak néhány percet vesz igénybe.



A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn jelezte, hogy változtat ügyfélfogadási gyakorlatán és a várakozókat ütemezetten fogadja. Ez azt jelenti, hogy az ügyféltérben egyszerre csak annyi ügyfél tartózkodhat, ahány ügyfélszolgálati ablak nyitva van. Az adóhatóság ügyfélszolgálatain higiéniai protokoll van érvényben, amelynek részeként rövid időközönként szellőztetik a helyiségeket. Az adóügyek döntő többsége elektronikusan is intézhető, ezért a NAV kéri az ügyfeleket, hogy válasszák az elektronikus vagy telefonos ügyintézést, elkerülve a személyes megjelenést és a sorban állást.



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. hétfőtől - előzetesen március 31-ig - felfüggesztette a személyes ügyintézési lehetőséget a cég telephelyein. A társaság az általa üzemeltetett tengelysúlymérő állomásokon a személyes ügyfélszolgálatot, illetve ügyfélforgalmat hétfőn az esti műszakkezdettől függeszti fel, egyúttal a többi országos és megyei telephelyén is korlátozza a személyes ügyfélforgalmat. A társaság tulajdonába tartozó kiskőrösi Úttörténeti Múzeumot határozatlan időre szintén bezárták.



A Magyar Közút közleménye szerint a jövőben is valamennyi ügytípusban lesz mód online ügyintézésre, a www.kozut.hu oldal e-ügyfélszolgálatán keresztül. Ezen kívül a túlsúlyos és túlméretes járművek engedélykiváltását elektronikus úton munkanapokon és hétvégén is biztosítják a https://uvreoffice.kozut.hu felületen.



A Magyar Közút mérnökségi szakemberei már csaknem két hete elővigyázatossági intézkedésként szórásos technológiával, széles hatásspektrumú szereket felhasználva a gyorsforgalmi pihenőhelyi WC épületek, berendezések és utcabútorok további fertőtlenítését is ellátják, a pihenőhelyeken a napi fertőtlenítések számát megduplázták, illetve egyes kiemelt pihenőknél és benzinkutaknál még ennél is sűrűbben, 4-5 óránként végzik el.



Megelőző intézkedésként ettől a héttől otthoni munkavégzésre irányították át azokat a munkavállalókat, akik home office-ban is foglalkoztathatók. A mérnökségi, fizikai állománynál hétköznapokon a 8 órás munkarendről ettől a héttől áttérnek 12 órás műszakokra, így hosszabb ideig tart egy-egy munkanap, de kevesebb alkalommal kell munkába járni, ami a fertőzésveszély kockázatát csökkenti. A gyorsforgalmi utakon továbbra is 0-24 órás felügyeletet látnak el.

A Magyar Telekom üzletei továbbra is nyitva tartanak, ugyanakkor hétfőtől általános távmunkát vezetett be a vállalat. A közlemény szerint a Magyar Telekom budapesti székháza az ország legnagyobb irodaháza, amelyben 5000 munkatárs dolgozik. Hétfőtől csak a hálózat felügyeletét végzők és az ügyfélszolgálatos feladatokat ellátók maradnak a székházban, mintegy 400-an.



Az oktatási intézmények bezárása miatt a társaság igyekezett a távmunka lehetőségét kiterjeszteni olyan munkakörökre is, ahol ez eddig nem volt bevett szokás. Ha egy kisgyermeket nevelő munkatárs munkaköréből adódóan mégsem tud élni a távmunka lehetőségével, akkor a Magyar Telekom távolléti díjat fizet neki, hogy gyermeke felügyeletét elláthassa - közölték.



A Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) is szünetelteti a személyes ügyintézést a Mabisz illetékességébe tartozó ügyekben, a szövetség munkatársai ugyanakkor a telefonos elérhetőségeken és elektronikus úton is minden témakörben igyekeznek a lehető legteljesebb felvilágosítással szolgálni.



A biztosítók is preferálják a telefonos és online felületek igénybe vételét. Az egyes társaságok pontos kapcsolattartási szabályairól a járvány ideje alatt az érintett biztosító honlapján lehet részletesen tájékozódni.



A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn a Facebook-oldalán közölte, a március 16-i héten fokozatosan bevezetik irodai munkatársaiknál a home office lehetőségét, hogy így csökkentsék a megbetegedés kockázatát. "Ezzel a lépéssel példát szeretnénk mutatni a többi fővárosi kis- és nagyvállalatnak, sőt, felhívjuk a figyelmüket arra, hogy vizsgálják meg, és lehetőség szerint vezessék be ők is az otthoni munkavégzést a járványveszély elmúlásáig" - írták.