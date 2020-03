Járvány

Koronavírus - Több önkormányzat már döntött az intézménybezárásokról

Budapest és több vidéki város önkormányzata is döntött szombaton a helyi bölcsődék és óvodák bezárásáról, valamint a gyermekfelügyeleti lehetőségekről a járványveszély idejére.



Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár az operatív törzs szombati sajtótájékoztatóján közölte, hogy az önkormányzatok maguk dönthetnek a fenntartásukban működő óvodák nyitva tartásáról. A rendelkezés szombaton kormányrendeletben is megjelent.



A fővárosi óvodák és bölcsődék fokozatosan zárnak be hétfőtől, de az ügyeleti rendszer minden kerületben biztosított lesz, megszervezésükről a kerületi önkormányzatok gondoskodnak.



Bezárás mellett döntött Debrecen is, de szükség esetén jövő péntekig még minden bölcsőde és óvoda vállalja az oda járó gyermekek további felügyeletét. Ezt követően viszont csak a kijelölt intézményekbe vihetik őket a szülők, ha nem tudják az elhelyezésüket megoldani.



Veszprémben is bezárnak az önkormányzati bölcsődék és óvodák, ám keddig még ügyelnek, vagyis a jövő hét első két napján tudják fogadni a gyermekeket.



Zalaegerszegen hétfőn, kedden és szerdán tartanak ügyeletet az intézmények, de csütörtöktől minden szülőnek meg kell oldania gyermeke felügyeletét.



Nagykanizsán a rendkívüli szünet mellett gondoskodnak az ügyeletről is azok érdekében, akik nem tudják elhelyezni a gyermekeiket.



Nyíregyháza önkormányzata arról rendelkezett, hogy a rendkívüli szünet alatt az óvodákban és bölcsődékben biztosítani kell az ügyeletet. Az intézményekben gondoskodni kell az igénylők étkeztetéséről is.

Mohács határozatlan idejű bezárást hirdetett ki hétfőtől. Az óvodások és bölcsődések elhelyezéséről azt követően döntenek, hogy fölmérik az érintett szülők igényeit.



Dunakeszi a zárva tartással együtt közölte azt is, hogy az óvodákban és bölcsődékben megszervezik az ügyeletet. Fogadni viszont csak akkor tudják a gyermekeket, ha nem mutatnak légúti megbetegedésre utaló tüneteket és sem ők, sem közeli hozzátartozójuk nem járt külföldön 2 héten belül.



Több önkormányzat még a kormányrendelet megjelenése előtt döntött az intézmények bezárásáról vagy korlátozott nyitva tartásáról.



Hétfőtől Székesfehérváron legalább egy hétig ügyeleti rendszerben működnek az óvodák és bölcsődék. Az intézmények továbbra is fogadják az egészséges gyermekeket, de a szülőket arra kérik, hogy lehetőség szerint gondoskodjanak az otthoni felügyeletről.



A bölcsődéket és óvodákat Kaposváron is bezárják. A döntéssel az önkormányzati, az egyházi és a magánintézmények vezetői is egyetértettek. A város vezetése gondoskodik mind a gyermekek felügyeletéről, mind az iskolások étkeztetéséről.



Eger önkormányzata később dönt arról, hogy a helyi bölcsődések és óvodások számára hol biztosít felügyeletet. A polgármesteri hivatal korlátozottan fog működni, a helyieket pedig arra kérik, hogy csak halaszthatatlan ügy miatt keressék fel az intézményt.



Gyöngyösön az intézményvezetők, a gyermekgondozók és az óvónők minden szülőt telefonon értesítenek a bölcsőde- és óvodabezárásokról.



Hódmezővásárhely is döntött az intézmények bezárásáról döntött, de a helyi gyermekek számára kiscsoportos felügyeletet biztosítanak.



Gyulán az önkormányzati fenntartású bölcsődék és óvodák mellett határozatlan időre bezárnak az egyházi és a nemzetiségi intézmények is.



Pécsen a bölcsődék és óvodák hétfőn még nyitva lesznek, keddtől azonban már csak ügyeleti rendszerben működnek.



Sopron önkormányzata a szülői igények alapján később dönt a gyermekek kiscsoportos felügyeletének megszervezéséről.