Járvány

Koronavírus - újabb 5 beteg, ezzel 30-ra nőtt a magyar fertőzöttek száma

Az új betegek között is vannak, akik a közelmúltban Olaszországban jártak, van olyan beteg, aki feltehetően az Ausztriában járt családtagjától fertőződött meg és van olyan is, akit a kontaktkutatás során már korábban azonosítottak. 2020.03.14 20:58 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A reggeli adatok óta Magyarországon újabb 5 magyar állampolgárnál mutattak ki új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 30-ra nőtt a hazánkban diagnosztizált fertőzöttek száma - olvasható a kormányzati tájékoztató oldalon.



Az új betegek között is vannak, akik a közelmúltban Olaszországban jártak, van olyan beteg, aki feltehetően az Ausztriában járt családtagjától fertőződött meg és van olyan is, akit a kontaktkutatás során már korábban azonosítottak.



Az országos tisztifőorvos által kiadott eljárásrendnek megfelelően az ő esetükben is haladéktalanul megkezdődik a járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás, amelyet a járványügyi hatóság a rendőrséggel együttműködve végez.



Hazánkban eddig 30 új koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván, közülük 9 iráni, 1 brit, és 20 magyar állampolgár.