Járvány

Újabb intézkedések: vasárnaptól zárva tart az Állatkert!

Március 15-től további intézkedésig zárva tart a Budapesti Állatkert a nagyközönség előtt. Az erről szóló döntést Budapest Főváros főpolgármestere szombat délutáni jelentette be. Bár a kert vasárnaptól nem fogad látogatókat, az intézmény továbbra is működik: a szakemberek gondoskodnak az állatok és növények ellátásáról.



Az új koronavírus okozta világjárvánnyal, illetve az annak kapcsán Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggésben Budapest Fővárosi főpolgármestere 2020. március 14-én délután bejelentette, hogy egyes fővárosi intézmények, köztük az Állatkert nyitva tartását felfüggesztik. Ennek alapján a Fővárosi Állat- és Növénykert március 15-től további intézkedésig nem fogad látogatókat, azaz zárva tart a nagyközönség előtt.



A Budapesti Állatkertnek erre a helyzetre is megvan az intézkedési terve, amely a döntés kihirdetésétől kezdve azonnali hatállyal életbe lépett. Bár az intézmény látogatókat vasárnaptól kezdve átmenetileg nem fogad, az Állatkert maga a továbbiakban is működik. A dolgozók ezután is a legmagasabb színvonalon gondoskodnak a kertben élő 900 különböző állatfaj több mint 10 ezer egyedéről, valamint a park növényeiről is. Az Állatkertnek emellett arra is van terve, hogy ismeretterjesztő tevékenységét a bezárt kapuk ellenére is folytassa hivatalos honlapján (www.zoobudapest.com), illetve Facebook-oldalán (www.facebook.com/allatkert) keresztül.



A Fővárosi Állat- és Növénykert normális körülmények között az év minden napján nyitva áll a látogatók előtt. Utoljára 26 éve volt olyan nap, amelyen a kert zárva tartott, mivel 1994 előtt az volt a szokás, hogy az ősztől tavaszig tartó időszakban heti egy napon zárva volt az Állatkert. Olyan esetre, amikor a kert egymást követő több napon át is zárva tartott, utoljára 64 évvel ezelőtt volt példa - tájékoztatta a ma.hu-t Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és Növénykert Marketing és Kommunikációs Osztályának szóvivője.