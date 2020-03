Járvány

Koronavírus - A házi karanténra vonatkozó szabályok betartását a rendőrség ellenőrzi

A hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartását a rendőrség ellenőrzi, az abban élők ellátásáról pedig a település polgármestere gondoskodik - közölték a koronavirus.gov.hu kormányzati oldalon csütörtökön.



Az új koronavírus-fertőzés miatt meghozott rendkívüli kormányintézkedések részleteit ismertető írás szerint a hatóság nemcsak kórházi karanténra, hanem hatósági házi karanténra is kijelölhet potenciális fertőzötteket.



Közölték, azok a magyar állampolgárok is hatósági házi karanténba kerülnek, akik Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból érkeznek az ország területére, akkor is, ha tünetmentesek. Ők a Magyarországra való belépés során, egészségügyi vizsgálaton esnek át, amely eltűrésére kötelesek - írták.



Akiknél a vizsgálat az új koronavírus-fertőzés gyanúját állapítja meg, azokat karanténban (például kórházi karanténban) helyezik el.



Akiknél azonban nem merül fel a vizsgálat során fertőzés gyanúja, kötelesek 14 napra lakóhelyükön vagy tartózkodási helyükön hatósági házi karanténnak alávetni magukat. E személyeket a járványügyi hatóság nyilvántartásba veszi, a hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartását pedig a rendőrség ellenőrzi - közölték.



Azt is írták, a házi karanténban tartózkodók ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.



Kitértek arra is, hogy "azok a magyar állampolgárok, akiknél az alapos orvosi vizsgálat során az új koronavírus-fertőzés gyanúja nem merül fel, de nem rendelkeznek Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, a hatóság előírásainak megfelelően elhagyják Magyarország területét vagy a kijelölt karanténban kerülnek elhelyezésre".