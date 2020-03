Egyház

Erdő Péter: reális esély van Ferenc pápa budapesti látogatására

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában reményét fejezte ki, hogy legalább a rendezvénysorozatot lezáró, az egész világ nevében bemutatott szentmisét, a statio orbist a szentatya vezeti majd szeptember 20-án.



Megjegyezte: Budapest nincs mesze Rómától, a budapesti látogatás nem jelentene nagyobb terhet a pápának, mint egy dél-itáliai lelkipásztori út.



A bíboros beszélt arról is, hogy a NEK programjaira eddig 26 ezer ember regisztrált egyénileg, a csoportos regisztrációkkal együtt pedig több mint ötvenezren jelezték részvételüket a kongresszusra.



Elmondta: a szeptember 13-i nyitó szentmisén a Puskás Arénában több mint 4500 fiatal lesz elsőáldozó. Az ő fehér ruhájukat megváltozott munkaképességűek készítik, akiket szintén várnak majd a szentmisére.



Fontos esemény lesz, hogy első alkalommal mutatnak be lovári nyelvű szentmisét a NEK csütörtöki programjaként a Hungexpón - mondta, hozzátéve, hogy a lovári ordináriumot (a szentmise állandó részeit tartalmazó szertartáskönyv) a napokban hagyta jóvá a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia.



A bíboros hangsúlyozta: minden nép életében "a kulturális kiteljesedés nagy ünnepe", amikor a saját nyelvén szólal meg az istentisztelet. A cigány mise zenei része olyan zenészek munkája, akik otthon vannak a roma zenei kultúrában, emellett a legmagasabb, zeneakadémiai végzettséggel rendelkeznek.



Szólt arról is: minden meghívott előadó, tanúságtevő, elmélkedésvezető elfogadta a felkérést. Az előadók közül kiemelte Jose Palma cebui érseket, az előző, Fülöp-szigeteki eucharisztikus kongresszus házigazdáját, akit két éve megpróbált meggyilkolni egy elmebeteg terrorista.



Szintén a NEK előadója lesz Louis Raphael Sako káld katolikus pátriárka Irakból, ő tanúja annak, hogyan pusztult el mostanra majdnem teljesen az iraki keresztény közösség.



Fontos előadó lesz az olasz Chiara Amirante, a Nuovi Orizzonti (Új távlatok) közösség alapítója, aki még a 90-es évek végén kezdte megszólítani és gondozni a római Termini pályaudvar mellett a szegényeket, hajléktalanokat, alkoholistákat és kábítószerfüggőket. E mozgalomnak ma már több szász központja van. Chiara Amirante a tapasztalatairól fog beszélni és arról, hogy nem egyszerűen drogelvonó hálózatot alapított, hanem a személyes megtérés útját mutatta meg sok embernek.



Az előadók között lesz továbbá Nigériából John Olorunfemi Onaiyekan bíboros, aki egészen közelről szenvedte végig a Boko Haram terrorszervezet megalakítását és elterjedését, az erőszakcselekményeket, amelyek 650 ezer embert kényszerítettek menekülésre - tette hozzá Erdő Péter.



A rendezvény vendége lesz Moysés Azevedo, a Shalom közösség alapítója is. A közösség, amelynek ma már Budapesten is van központja, elhagyatott fiatalok felkarolásával kezdte munkáját Brazíliában - ismertette Erdő Péter.

A 2020. szeptember 13-tól 20-ig tartó kongresszus fő helyszíne a budapesti Hungexpo területe lesz. A találkozó programjában a liturgikus események mellett konferencia, előadások, koncertek szerepelnek.



A legtöbb embert a nyitó szentmisére a Puskás Arénába, a szeptember 19-i Kossuth téri liturgiára és az azt követő körmenetre, valamint a záró szentmisére, a Hősök terére várják a szervezők.