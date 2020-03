Állati

Videón Félix, a Szegedi Vadaspark új lakója

A tíz év körüli, a hannoveri állatkertben született bikát, mely a gondozóitól a Félix nevet kapta Veszprémből szállították egy speciális konténerben Szegedre szerda este.



Az fiatal bika gyorsan elfoglalta új helyét, ahol az ajtó túl oldalán egyből érdeklődve, vagyis elefánt módra nyújtott ormánnyal várták a leendő csapattársai - mesélte Veprik Róbert igazgató. Már az első percek alapján látszott, hogy a Szegedi Vadaspark két elefántja, Shah Rukh és Taru barátságosan fogadta Félixet, így a jövő héten össze tudják őket engedni.



Az elefánt cseréjére éppen azért volt szükség, mert a jelenlegi vezérbikával, Shah Rukh közel egykorú volt a másik állatkertbe költöztetett Shanti, és emiatt sokszor kerültek összetűzésbe. Félix fiatalabb és kisebb Shah Rukhnál, így könnyebben elfogadja annak elsőbbségét, ezáltal várhatóan nyugodtabb lesz az élet a szegedi elefántcsapatban.



Félixen látszik, hogy kifejezetten barátságos természetű elefánt, így a tréningje zökkenőmentesen fog folytatódni Szegeden is. A Vadaspark március közepén újra induló állatbemutató programja, a Zoo Típusú Találkozások egyik állomása a nyilvános elefánttréning, amely során majd a látogatók is megtekinthetik, az állatok hogyan sajátítják el a különböző, egészségügyi vizsgálatukat megkönnyítő gyakorlatokat.



2018 tavaszán a Szegedi Vadaspark történetének eddigi legnagyobb, 480 millió forintos beruházással, uniós támogatással felépült elefántháza öt állat tartására alkalmas. Hideg időben az elefántokat a hatméteres belmagasságú belső kifutóban láthatják a vendégek, az épülethez pedig az ország legnagyobb 7 ezer négyzetméteres elefántkifutója kapcsolódik. A tervek szerint később elefánttehenek is érkeznek a Tisza-parti városba, és az állatkert a tényészprogramba is bekapcsolódik.