Járvány

Leszednék a falu egyetlen gólyafészkét, mert félnek a koronavírustól

"A fióka- és madármentés csapatunkat csütörtökön egy Somogy megyei kistelepülésről egészen elképesztő kéréssel keresték meg. Ez arról szólt, hogy a falu egyetlen gólyafészke a játszótér közelében van, amit jó lenne most mielőbb leszedni, mert a hamarosan hazatérő gólyák koronavírust, vagy más fránya fertőzést hozhatnak" - mesélte a dömösi madármentőként is ismert Márton András a 24.hu-nak.



Márton András meglepődött a feltételezésen, majd hosszas töprengés után úgy döntött, válaszol. A madármentő ijesztőnek találta, hogy a fokozódó pánik közben egy gólyafészket akar az aggódó szülő leszedetni, mert tart a vírushordozó gólyától.



"A sorok között ugyanazt az esztelen, zsigeri pánikot, a nem kontrollálható rettegést olvastam, ami miatt a rémült emberek üresre vásárolták az elmúlt napokban a boltok polcait, hogy legyen otthon mit enni, mert itt a világvége. Írtam egy részletes, magyarázó és remélem megnyugtató választ a somogyiaknak, hogy nyugalom: a gólya nem hoz koronavírust, de mást sem. Nem lesz a gyerekeknek semmi baja a játszótéren sem gólyától, sem fecskétől, sem más vonuló madártól. Nem kell tőlük félni, a fészkeiket nem kell leverni a pánik miatt. Meg egyébként se" – hangsúlyozta Márton András.



Lehet, hogy mások mások fejében is megfordul hasonló, és rosszabb esetben akár az is előfordulhat, hogy az aggódó ember nem kérdez, csak leveri a fészket, netán csúzlival, puskával fogadja a hazatérő vonuló madarakat. Kár lenne ilyenért, mert azon felül, hogy embertelen, erkölcstelen és törvénytelen dolog ilyet tenni, összességében indokolatlan is.



"Gólyáink, fecskéink Afrikából jönnek, nem Kínából vagy más távol-keleti országból, ahonnan a vírus a jelenlegi ismeretek szerint elindult. Jó tudni, hogy a fekete kontinensről érkező madarak útja hosszú hetekig tart, így ha bármelyik meg is betegedne útközben bármilyen betegségben – hozzáfűzöm, hogy nem koronavírusban –, akkor az állat legyengül, esélye sincs hazajutni és útja közben elpusztul. A lappangási idő messze rövidebb, mint az ő vonulási idejük" – közölte a szakember.



Márton András hozzáfűzte: olyan esetről, hogy gólyától, vagy fecskétől betegséget kapott volna az ember, még nem hallott. Ezért ha bárki a környezetében ilyen félelemről hall, nyugtassa meg az aggódókat: a gólyától félni fölösleges, attól pedig, hogy koronavírust hoz, a tudomány jelenlegi állása szerint nem kell tartani.