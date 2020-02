Önkormányzat

Megvan Budapest idei költségvetése

A Fővárosi Közgyűlés szerdán elfogadta idei költségvetését, változtatási tilalmat rendelt el a Liget Budapest Projekt által érintett területre, valamint kettős vezetést tett lehetővé a Szabad Tér Színház élén. 2020.02.26 19:41 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A képviselők a napirendi pontok tárgyalása előtt néma felállással emlékeztek a napokban elhunyt Csukás Istvánra, a nemzet művészére; Göröcs Jánosra, az Újpest olimpiai bronzérmes, 62-szeres válogatott labdarúgójára és Khirer Vilmos pápai prelátusra.



A 2020-as büdzsét Karácsony Gergely főpolgármester az esélyteremtés költségvetésének nevezte, amely szerinte a "zöld és szabad Budapest" programjára épül, fókuszában pedig "az ember, a város lakója" áll. Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője ezzel szemben arra hívta fel a figyelmet, hogy a költségvetésből kiderül: a jelenlegi városvezetés a Demszky-korszak azon gyakorlatához akar visszatérni, amikor csak látszatintézkedések egészítették ki a város működésének fenntartását, a főpolgármester és helyettesei pedig folyamatosan csak a kormányt hibáztatták.



Budapest most elfogadott költségvetése 284 milliárd 97 millió 500 ezer forint bevétellel és 408 milliárd 550 millió 332 ezer forint kiadással számol. Az így keletkező 124 milliárd 452 millió 832 ezer forintos hiányt az előző évek maradványának - 17 milliárd 558 millió 905 ezer forintos - igénybevételével, a hitelszerződések alapján lehívni tervezett 31 milliárd 299 millió 124 ezer forintból, belföldi értékpapírok 81 milliárd 997 millió 116 ezer forintos bevételeiből, valamint bankbetétek - 50 millió forint - bevételeiből finanszírozzák. Ugyanakkor 6 milliárd 94 millió 37 ezer forintos összeget hiteltörlesztésre, 358 millió 276 ezer forintot további belföldi finanszírozás kiadásaira kell fordítani.



Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója Facebook-bejegyzésében kifogásolta, hogy a Fővárosi Közgyűlés elutasította a 3-as metró kocsijainak utólagos klimatizálására Ughy Attila (Fidesz-KDNP) által benyújtott javaslatot.



A közgyűlés változtatási tilalmat rendelt el a Liget Budapest Projekt által érintett városligeti területre. A városvezetés a döntést azzal indokolta, hogy Városligetet ne érjék "visszafordíthatatlan változtatások".



Döntöttek arról is, hogy felmérik, mekkora forrásigénye van a Fővárosi Állat- és Növénykertben épülő biodóm befejezésének. Persányi Miklós, az állatkert azóta lemondott főigazgatója tavaly decemberben arról számolt be, hogy a kormány által addig biztosított nettó 43,7 milliárd forinton felül mintegy 20 milliárd forintra van szükség a projekt befejezéséhez.



A közgyűlés a főpolgármester javaslatára határozott arról, hogy a Budapest Bábszínház, a József Attila Színház, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, a Madách Színház, a Thália Színház, az Újszínház és a Vígszínház állammal közös működtetését kezdeményezik.



A képviselők zárt ülésen megszavazták Karácsony Gergely azon - még a zárt ülést megelőzően ismertetett - javaslatát is, amelynek értelmében megosztják a Szabad Tér Színház vezetését: a Margitszigeti Szabadtéri Színpadot Bán Teodóra, a Városmajori Szabadtéri Színpadot Benkő Nóra irányítja a jövőben.

A közgyűlés a városvezetés kezdeményezésére határozatban nyilvánította ki, hogy nem támogatja az iparűzési adó olyan irányú változtatását, amely negatívan érintené a kerületi és fővárosi önkormányzati bevételeket.



A testület egy új hatástanulmány elkészítését is előírta a budapesti Liszt Ferenc-repülőtér környezetterheléséről annak tisztázására, hogy valóban a jogi szabályozásban foglalt kritériumok szerint működik-e a repülőtér és valóban csak az elfogadható mértékben zavarja-e a lakosságot.



A képviselők meghatározták a fővárosi önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok szponzorációs politikájának alapelveit. Az átláthatóság érdekében szükségesnek ítélték, hogy a társaságok egységes tartalmi és eljárási szabályok alapján járjanak el, és belső szponzorációs szabályzatot alkossanak.



Elfogadták a városvezetés azon kezdeményezését is, amely alapján a szálló por kisebb szemcseméretű, veszélyesebb részére (PM2,5) megállapított határérték meghaladása esetén is tájékoztatás ad a fővárosi önkormányzat.



A Fővárosi Közgyűlés támogatta Budapest csatlakozását két nemzetközi szakmai szervezethez: a főváros a Cities Today Institute tagjaként közlekedési, közbiztonsági és energetikai jó gyakorlatokat ismerhet meg, az Energy Cities elnevezésű szervezet célja pedig a városok támogatása az energiahatékonyság, a megújuló energia és az éghajlatváltozás kockázatainak csökkentése területén.



A közgyűlés Karácsony Gergely főpolgármester javaslatára döntött arról is, hogy új integrált településfejlesztési stratégiát készít.



A képviselők egyhangúlag hagyták jóvá a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. és a fővárosi önkormányzat közötti, a 2020. évi labdarúgó Európa-bajnokság megrendezésével, lebonyolításával összefüggő együttműködési megállapodást.



A testület döntött arról is, hogy a Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezéséről szakmai és társadalmi egyeztetés eredményeként hoznak majd döntést.