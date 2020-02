Önkormányzat

Bővítik a tájékoztatást a légszennyezettségről

A döntés értelmében a Budapest portálon tájékoztatnak arról, ha a levegő folyamatosan vizsgált PM2,5 szintje meghaladja a WHO napi határértékre tett ajánlását. 2020.02.27 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A jövőben - az eddigieken túl - az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) által a szálló por kisebb szemcseméretű, veszélyesebb részére (PM2,5) megállapított határérték meghaladása esetén is tájékoztatás ad a fővárosi önkormányzat - döntött a Fővárosi Közgyűlés szerdán. A Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes jegyezte előterjesztést egyhangúlag fogadták el a képviselők.



A döntés értelmében a Budapest portálon tájékoztatnak arról, ha a levegő folyamatosan vizsgált PM2,5 szintje meghaladja a WHO napi határértékre tett ajánlását. A PM2,5 aeroszol légszennyező anyagra vonatkozóan jelenleg sem a vonatkozó európai uniós irányelv, sem magyar jogszabály nem állapít meg egy napra vonatkozó követelményt, csak éves határértéket.



A Fővárosi Közgyűlés támogatta Budapest csatlakozását két nemzetközi szakmai szervezethez. A főváros a Cities Today Institute tagjaként közlekedési, közbiztonsági és energetikai jó gyakorlatokat ismerhet meg, az Energy Cities elnevezésű szervezet célja pedig a városok támogatása az energiahatékonyság, a megújuló energia és az éghajlatváltozás kockázatainak csökkentése területén.



A közgyűlés Karácsony Gergely főpolgármester javaslatára döntött arról is, hogy új integrált településfejlesztési stratégiát készít.



A képviselők egyhangúlag hagyták jóvá a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. és a fővárosi önkormányzat közötti, a 2020. évi labdarúgó Európa-bajnokság megrendezésével, lebonyolításával összefüggő együttműködési megállapodást.



A testület döntött arról is, hogy a Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezéséről szakmai és társadalmi egyeztetés eredményeként hoznak majd döntést. A feladat műszaki tartalmát - közösségi bevonás, tervezés alapján - felülvizsgálják.



A környezetrendezésről a Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-i ülésén született döntés. A feladat engedélyokirata szerint a rendezéssel érintett csaknem 13 ezer négyzetméteres terület környezetrendezésének teljes költsége 300 millió forint. A megvalósítás tervezett befejezési határideje 2020. május 31. volt.



A tervezési feladatait a Főkért Nonprofit Zrt. elvégezte, a kivitelezés előkészítését ugyanakkor a Főkért Nonprofit Zrt. nem kezdte meg.