Oktatás

Gyöngyöspatai iskolaügy - Nemzeti Pedagógus Kar: a képzések szolgálnák az érintettek érdekét

Az egyének és a társadalom érdeke is, hogy olyan képzettséget kapjanak a gyöngyöspatai iskolaügy érintettjei, amellyel el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, és így meg tudják teremteni a megélhetéshez szükséges javakat - mondta a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke az M1 aktuális csatornán szerdán.



Horváth Péter a konkrét esetben szakma megszerzését tartaná szükségesnek, amelyhez elképzelhető, hogy közismereti alapokat is pótolni kell. Hozzátette: digitális ismeretekre is szükség van, mivel ez szinte ma már alapfeltétele az elhelyezkedésnek.



Arra a kérdésre, hogyan lehetne mindezt elfogadtatni az érintettekkel, azt mondta: ebben a "felheccelt" helyzetben ez nem lesz könnyű, pedig az egyszeri, pénzbeni kártérítés csak időleges könnyebbséggel járna, hosszú távú, valódi segítséget nem adna.