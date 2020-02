Bűnügy

Kilométereken át menekült a rendőrök elől a bedrogozott motoros

Ámokfutóként menekült motorjával a rendőri ellenőrzés elől az a férfi, aki ellen a Veszprémi Járási Ügyészség bódult állapotban elkövetett járművezetés és kábítószer birtoklásának vétsége miatt emelt vádat a Veszprémi Járásbíróság előtt. 2020.02.25 10:21 ma.hu

A hasonló bűncselekmény elkövetése miatt járművezetéstől eltiltás hatálya alatt álló negyvenéves férfi a vád szerint 2019 júniusában, este, Paloznakon közlekedett motorkerékpárjával. A helyszínen rendőri ellenőrzést tartottak és a férfit is ellenőrzés alá kívánták vonni, ezért a rendőr karjával jelzett neki, hogy álljon meg. A férfi azonban megállás helyett a rendőrt kikerülve hirtelen gázt adott, és Csopak irányába elhajtott.



A rendőrök szolgálati gépkocsijukkal, megkülönböztető jelzés használata mellett a férfi után indultak. Az elkövető a 71-es, majd a 73-as úton többször a 180 km/órás sebességet is meghaladva száguldott Veszprém felé, majd a Veszprém, szabadságpusztai elágazónál, ahol egy másik rendőrautó már várta, a dupla záróvonalat átlépve visszafordult, és Felsőörs irányába menekült tovább, sebességét 140-150 km/órára növelve.



A vádlott itt előzés közben elveszítette az uralmát a motorkerékpár felett, és árokba hajtott, majd a járműről lerepülve az út melletti magas aljnövényzetbe esett. Az esés következtében könnyebb sérüléseket szenvedett férfi ruházatában a rendőrök csekély mennyiségű kábítószert találtak, és az is kiderült, hogy az elkövető a vezetés előtt kábítószert fogyasztott, amely a vezetési képességeire hátrányosan hatott.



Az ügyészség a vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalára, és próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetés kiszabására, valamint a közúti járművezetéstől történő eltiltásra tett indítványt az ámokfutóval szemben, aki ellen engedély nélküli vezetés miatt szabálysértési eljárás is indult.