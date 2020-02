Koronavírus

Virológus: ne használjon szájmaszkot, aki egészséges!

Ne használjon szájmaszkot az, aki egészséges! - hívta fel a figyelmet Jakab Ferenc virológus az M1 aktuális csatorna hétfő esti Híradójában.



A szakember azt mondta: a szájmaszk nem véd a koronavírus ellen, azoknál használ, akik már betegek.



A virológus azt mondta: pánikhelyzetre, félelemre Magyarországon nincs ok.



Az emberek annyit tehetnek, hogy figyelik magukat, és ha a tüneteket észlelik, orvoshoz fordulnak. Más teendő nincs - fűzte hozzá Jakab Ferenc.



Ugyanakkor megjegyezte: a hétvége eseményei fordulópontot jelentettek, el kell kezdeni azt a fajta kommunikációt, hogy mit kell tenni, ha megjelenik a betegség, ha járvány lesz.



Kérdésre válaszolva azt is hangsúlyozta, nem osztja azt a nézetet, hogy a koronavírus nem súlyosabb az influenzánál. Mint elmondta: a betegek 17 százaléka súlyos beteg, további 4 százalék kritikus állapotban van.



Jakab Ferenc szerint nehéz lenne megmondani mikor jelenhet meg az országban is a koronavírus, úgy értékelt: annak, hogy egyáltalán nem kerül be Magyarországra a vírus, nagyon kevés az esélye.