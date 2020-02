Egészségügy

Ingyenes szűrővizsgálatok lesznek márciusban Szolnokon

A hétfőtől péntekig tartó akció keretében a Tisza-parti megyeszékhely különböző helyszínein, iskolákban és művelődési intézményekben várják az embereket - tájékoztatta a szolnoki polgármesteri hivatal az MTI-t.



A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház - Rendelőintézet és a szolnoki önkormányzat által tizennegyedik alkalommal szervezett program nyitónapján a szűréseken túl ismeretterjesztő előadásokat tartanak a védőoltásokról és a modern családtervezésről az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban. Ezen a napon a Vöröskereszt munkatársai várják a véradókat is.



A szakemberek 2007-2019-ben több mint 46 500 szűrővizsgálatot végeztek el a program során. Ezek alapján bebizonyosodott, hogy a szűréseken való részvétel minden korosztály számára fontos, hiszen számos betegség időben történő felismerése akár életet is menthet - közölték.



A rendezvény idején minden nap egészséges, reformtermékeket mutatnak majd be Szolnokon.