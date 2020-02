Bántalmazás

A brutálisan megvert nő támadója azt állítja, nem emlékszik semmire

K. István - ügyvédje társaságában - interjút adott a Borsnak, és azt állította, hogy Orosz Bernadettet szinte eszelősen szerette, mielőtt összeverte Bujákon, az osztálytalálkozón be is jelentették, hogy összeházasodnak.



Az egykori alezredes szerint utána filmszakadás történt nála, nem tudja, mi történt. Nem ivott sokat, de nem emlékszik semmire, csak arra, amikor már a rendőrök kérdezik, mi történt. Amikor meglátta a sajtóban is megjelent képeket, elsírta magát.



"Nem akartam elhinni, hogy ezt én okoztam. Ha így van, azt nagyon sajnálom, és természetesen vállalom érte a felelősséget."



K. István ugyanakkor az interjúban azt tagadta, hogy a nő életére tört volna, életveszélyesek lettek volna az általa okozott sérülések, és rettegnie kellene tőle.



"Nagyon sajnálom, ami történt velünk, és pontosan ezért az eset óta kerültem a vele való találkozást. (…) Nem kell félnie, biztosan nem megyek a közelébe."



Szerinte Orosz Bernadett hibázott, amikor a nevét, foglalkozását, lakóhelyét közzétette. Szimbolikus jelentőségűnek nevezte, hogy ezért ötmillió forintra beperelte, mert a megvert nő pontosan ennyit követelt tőle. K. István azt várja, hogy mielőbb lezáruljon az ügy.

Kapcsolódó írások: Beperelte bántalmazója a brutálisan megvert nőt