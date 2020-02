Pollenhelyzet

Megkezdődött az idei pollenszezon

2020.02.07 15:29 MTI

MTI/Varga György

Megkezdődött az idei pollenszezon - jelentette be a tisztifőorvos pénteken a Facebook-oldalán.



Mint írták: a hirtelen jött enyhülés hatására a múlt héten országszerte megjelent a levegőben a mogyoró, az éger, valamint a ciprus- és tiszafafélék pollenjei. Koncentrációjuk a hétvégén már többfelé az allergiás tüneteket kiváltó közepes szintet is elérte, sőt a mogyoró pollenterhelése helyenként már magas volt. A Nemzeti Népegészségügy Központ javasolja, hogy a mogyoró, az éger, vagy a ciprus- és tiszafafélék pollenjére allergiások készüljenek fel a tünetek megjelenésére, illetve erősödésére és kérjenek tanácsot kezelőorvosuktól.



A következő napokban, a visszatérő hűvösebb idő hatására átmenetileg várhatóan mérséklődik a pollenterhelés és jellemzően az alacsony-közepes tartományban marad. Tüneteket okozó szintet továbbra is elsősorban a mogyoró pollenkoncentrációja érhet el.



A meteorológiai előrejelzés alapján a jövő héten sem várható tartósan fagyos idő, így várhatóan fokozatosan erősödni fog a kora tavasszal virágzó fák pollenszórása - tették hozzá.



Megjegyezték: a pollenallergiás betegeknek gondot kell fordítaniuk a megelőzésre, a tünetek enyhítésére, az életvitel, a nyaralás megtervezésére. Ebben nyújt segítséget a Nemzeti Népegészségügyi Központ naponta frissülő pollenjelentése Polleninformációk címen.