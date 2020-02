Visszaélésektől tartanak

Kiberkoordinátor: a magyarok több mint fele nem érzi biztonságosnak az internetet

Egy nemrégiben készült felmérés szerint a magyarok 59 százaléka nem érzi biztonságosnak az internetet, sőt, egy jelentős részük nem akar online vásárolni - mondta Rajnai Zoltán, Magyarország kiberkoordinátora szerda reggel az M1 aktuális csatornán.



A szakember szerint Észak-Európában a megkérdezettek majdnem 80 százaléka úgy nyilatkozott, mindennap vásárol az interneten. Az adatokból arra lehet következtetni, hogy Magyarországon nem fektetnek elég nagy hangsúlyt a biztonságtudatosságra, illetve nem tudják hatékonyan követni a technológia fejlődését.



Felidézte, a kormány elfogadta a digitális gyermekvédelmi stratégiát, amely már óvodás kortól kezdve próbálja felkészíteni a célcsoportot a technológia tudatos felhasználására. Ugyanakkor a most tanuló vagy már tanító pedagógusok felkészítésére is nagy figyelmet kell fordítani - tette hozzá.



Rajnai Zoltán kitért arra is, hogy miközben a fiatalok folyamatosan használják az okostelefonjukat, az eszközöket nem látják el megfelelő védelemmel, vagyis nem töltenek le vírusirtókat. Pedig a telefonoknál is ugyanolyan körültekintően kell eljárni, mint a számítógépek esetében.