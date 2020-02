Diplomácia

Szijjártó: magyar diplomaták segítik Moldova uniós integrációját

'Az EU-nak szüksége van sikerekre, sikertörténetekre, és egy ilyen sikertörténet lehet a keleti partnerség, amelyben a Moldovai Köztársaságnak nagyon fontos szerepe van'. 2020.02.04 21:30 MTI

MTI/KKM/Borsos Mátyás

Megállapodás született arról, hogy a külügyminisztérium két diplomatát delegál Chisinauba, akik segíteni fogják a moldovai kormány munkáját az európai integrációs folyamatokban - jelentette be a moldovai fővárosban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután tárgyalt Aureliu Ciocoi moldovai külügy- és európai integrációs miniszterrel.



Sajtótájékoztatóján a magyar diplomácia vezetője leszögezte, hogy Magyarország az Európai Unió tagjaként az EU legfontosabb politikái között tartja számon a bővítést és a keleti partnerséget, és nemcsak a kétoldalú kapcsolatait szeretné továbbfejleszteni, hanem azt szeretné, ha az EU és Moldova között is minél szorosabb lenne az együttműködés.



"Az EU-nak szüksége van sikerekre, sikertörténetekre, és egy ilyen sikertörténet lehet a keleti partnerség, amelyben a Moldovai Köztársaságnak nagyon fontos szerepe van" - mondta Szijjártó Péter.



A miniszter kiemelte, hogy Moldovának szabadkereskedelmi megállapodása van az EU-val, de egyben megfigyelő tag az Eurázsiai Gazdasági Unióban is.



"Amikor mi a keleti partnerségről beszélünk, akkor a partnerség szót is szó szerint értjük, ezért tőlünk leckéztetést, a belügyekbe való beavatkozást soha nem fognak tapasztalni. Soha nem fogunk véleményt mondani a belpolitikai kérdésekről, mert egyszerűen nem a mi dolgunk" - közölte Szijjártó Péter.



Közölte: az Eximbank 100 millió dolláros hitelkerettel segíti a magyar-moldovai üzleti kapcsolatok finanszírozását, az OTP pedig felvásárlás révén a legnagyobb szereplő lett a moldovai pénzügyi piacon, ami szintén bátorítást jelent a magyar cégeknek, hogy megjelenjenek az országban.



A Richter immár 10 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik a moldovai piacon - emelte ki a miniszter. Közölte: megállapodást írtak alá, hogy szeptemberben 40 moldovai diák kezdhesse meg tanulmányait ösztöndíjjal magyarországi egyetemeken.



Szijjártó Péter Chisinauban találkozik Igor Dodon államfővel és Ion Chicu miniszterelnökkel, fogadja Zinaida Greceanii, a parlament elnöke, és megbeszélést folytat Anatol Usatii gazdasági és infrastrukturális miniszterrel. Délután a Bákó megyéből származó Kósa Antallal, Chisinau római katolikus püspökével is találkozik.



Az EU keleti partnerség programjában hat volt szovjet tagköztársaság, Moldova mellett Ukrajna, Fehéroroszország, Örményország, Azerbajdzsán és Georgia vesz részt.