Emmi: nincs koronavírusra utaló jel a kínai pilótánál

Már láztalan és panaszmentes az a kínai pilóta, akit kedd este a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről szállítottak a László Kórházba.

Nincs koronavírus-fertőzésre utaló jel a kínai pilótánál - írta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében.



A minisztérium egyúttal felszólította az ellenzéki pártokat, hogy "ne használják fel pártpolitikai céljaikra a Kínában zajló koronavírus-járványt, és fejezzék be a hangulatkeltést".



Az Emmi közleménye szerint már láztalan és panaszmentes az a kínai pilóta, akit kedd este a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről szállítottak a László Kórházba, ahol a szigorú protokollnak megfelelően azonnal elkülönítették őt.



Azt írták: bár már az első vizsgálat is arra utalt, hogy a jó általános állapotban lévő kínai férfi nem az új koronavírustól betegedett meg, ettől függetlenül megfigyelésre és további vizsgálatok elvégzésére felvették őt a László Kórházba. Szerda reggelre már láztalan és panaszmentes lett.



"A sajtóban megjelent híresztelésekkel ellentétben a beteg nem volt eszméletlen a repülőtéren, lázas volt ugyan, de mindvégig járóképes maradt" - hangsúlyozták.



Az Emmi szerint ez az eset is igazolja, hogy jól működik a magyar járványügyi rendszer. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által kijelölt intézményben azonnal izolálták a beteget, és megkezdték a vizsgálatát. A mintát szerdán már az NNK laborjában vizsgálták, várhatóan délután lesz meg az eredmény, amiről azonnal tájékoztatást adnak.



A Nemzeti Népegészségügyi Központ folyamatosan figyelemmel kíséri a koronavírus-járványt, a nemzetközi jelentéseket és ajánlásokat, és szükség esetén megteszi a további intézkedéseket - írta közleményében az Emmi.