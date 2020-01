Bűnügy

Megkönnyebbült a skálás gyilkos öccse

A Szegedi Törvényszék másodfokú döntése szerint nem bocsátható feltételes szabadságra a skálás gyilkos, a budai Skála áruháznál 1992-ben történt pénzszállítórablás és gyilkosság életfogytiglanra ítélt egyik elkövetője.



A törvényszék álláspontja szerint jelenleg nem állapítható meg, hogy az elítélt szabadlábra kerülése esetén maradéktalanul be fogja tartani a társadalmi együttélés szabályait és az elvárásoknak megfelelő életet fog élni; a férfi továbbra is potenciális veszélyt jelent a társadalom tagjaira, így a büntetésnek a társadalom védelmét érintő célja nem érhető el a szabadságvesztés további végrehajtása nélkül.



"Most, hogy kiderült, mégis bent tartják Lacit, nyilván pufog magában. Jó oka van az idegeskedésre, hiszen politikai ügyet csináltak a szabadulásából "– mondta a Blikknek Zsuzsa, a skálás gyilkos volt élettársa. "Nem tett jót az ügyének a rabok elégtelen fogva tartásáért megítélt kártérítések kapcsán kirobbant politikai hisztéria. Nincs ma olyan bíró, aki ebben a hangulatban szembemegy a népakarattal, és szabadlábra helyezi Bene Lászlót."



A skálás gyilkos öccse, Attila egyszerre várta is meg nem is a bátyja szabadulását. Az aranykezű lakatosként ismert férfi harminc éve retteg attól, hogy valaki felismeri a bátyját, amint épp meglátogatja őt. Mint mondja, megkönnyebbült a hírre, hogy a fivére továbbra is a szegedi Csillag börtön lakója marad. "A múlt elől menekültem, amikor harminc éve ebbe a kisvárosba költöztem. Itt szeretnek, tisztelnek, becsülnek”– mondta a Blikknek Attila. "Soha senkinek nem beszéltem a szörnyű titkomról, hogy a skálás gyilkos öccse vagyok” – tette hozzá.



Bene Lászlót a Legfelsőbb Bíróság 1996-ban több emberen, részben előre kitervelten, részben nyereségvágyból, részben aljas indokból elkövetett emberölés bűntettében és más bűncselekményekben mondta ki bűnösnek. A férfi társával, Donászi Aladárral (aki 2001-ben a bv-intézetben öngyilkos lett) együtt rabolta ki 1992-ben a budai Skála áruház pénzszállító autóját, közben megöltek egy egyetemistát, lőgyakorlatozás közben pedig két vadász életét oltották ki. A Legfelsőbb Bíróság döntése szerint az elítélt legkorábban 20 év letöltése után bocsátható feltételes szabadságra; ez 2014. május 4-én telt le.