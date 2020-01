Közlekedés

BKV: a 3-as metró minden szerelvénye biztonságos

A 3-as metró minden szerelvénye biztonságos, utaztatásra alkalmas, semmilyen biztonsági kockázat nincs - szögezte le Héri József, a BKV Metró Üzemigazgatóság vezetője szerdán budapesti sajtótájékoztatón, amelyet a metróvonal felújított szerelvényeinek műszaki állapotáról megjelent hírek miatt hívtak össze. Kérdésekre válaszolva közölte, hogy az ajtóknál lévő rossz tömítés okozta hat metrókocsi padlójánál a rozsdásodást.



Héri József elmondta, hogy az egyes számú prototípus szerelvényt a tesztek során jelentősen túlterhelték, mivel több vizsgálatot is többletterheléssel kellett elvégezni. Miután üzemeltették a szerelvényt azzal szembesültek, a padlója másképpen viselkedik, mint a többi szerelvényé. A mechanikus meghibásodást a többletterhelésre vezették vissza, ezért azt jelezték az orosz gyártónak, a Metrowagonmash Rt.-nek, és garanciális javítást kértek. A kérésnek eleget tett a társaság, és 2019. december 4-én elkezdődött a szerelvény megbontása, a padló feltárása.



A feltáráskor szembesültek azzal, hogy a járófelület alatt elhelyezett 2 milliméteres lemezen "azonnali beavatkozást" igénylő "korróziós nyomok" vannak - közölte hozzátéve, hogy a javítás, amelyet a Metrowagonmas végez - december közepén kezdődött el.



Mint Héri József magyarázta, az utasok egy úgynevezett kopófelülten járnak, és ez alatt van egy rétegelt lemez, majd ezt egy 2 milliméteres acéllemez követi, amelynél felfedezték a problémát, az erős korrodáltságot. A javítás során ahol indokolt volt, ott kivágták és cserélték a lemezt. A kereszttartók és a kocsiszekrény "erejét adó" elemek nem sérültek, nem korrodáltak - hangsúlyozta.

MTI/Balogh Zoltán

A felújított metrószerelvények műszaki állapotáról beszámoló sajtótájékoztatón az újságíróknak bemutatták a metrókocsik javításának fázisait, így az első prototípus szerelvény négy kocsiját, amelyek közül háromnál már elvégezték a "kritikus" részek kivágását. A negyediknél már a befejezés előtt áll a javítás.



Héri József kérdésekre válaszolva elmondta, hogy az ajtók küszöbénél nem volt megfelelő a tömítés, és így mosáskor a víz be tudott folyni az alaplemez és rétegelt lemez közé, és ez okozta a korróziót. Ezt csak akkor fedezték fel, amikor megbontották a kocsit, ennek semmilyen jele nem volt.



A később leszállított kocsiknál komolyabb tömítést alakítottak ki, de úgy gondolják, hogy az első három leszállított szerelvénynél a tömítéssel problémák lehetnek. Jelenleg az egyes számú prototípussal foglalkoznak, ezt követően feltárják majd a kettes és a hármast is - közölte.



Héri József elmondta, több kocsit megvizsgáltak már szúrópróbaszerűen, nem találtak problémát, de az összes kocsit ellenőrzik majd.



Mint közölte, egy szerelvény javítása nagyjából egy hónap alatt elvégezhető.



Héri József leszögezte, "minden kocsi biztonságos ma is". A lemezeket azért vágták ki, mert azok 2 milliméteresek helyett 1,9 milliméteresek lettek, amelyek egyébként ugyanolyan biztonságosak, mint a 2 milliméteresek - tette hozzá, majd rámutatott: a javítás azért szükséges, hogy a kocsik ki tudják tölteni a kiszabott harminc éves időtartamukat.



Hangsúlyozta azt is, akkor sem történne semmi probléma, ha az alaplemez nem, csak a rétegelt lemez lenne kifektetve a kocsi alján.



Héri József közölte, az első prototípus szerelvény mind a hat kocsija érintett a problémával.



Kitért arra is, hogy legelőször 2017 májusában jelezték az orosz gyártónak, hogy vannak problémák a szerelvény kialakításával. Az első három prototípus szerelvény kocsijának átvizsgálását követően az orosz társaság arra a megállapításra jutottak, hogy jobb ha újragyártják a kocsiszekrényt, mint ha csak felújítják.